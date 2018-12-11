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2019 Volkswagen Passat yenileniyor

Volkswagen’in gelecek yıl yollara çıkacak Mk8 Golf’ün ardından Passat’ın yeni yüzüyle karşımıza çıkması bekleniyor.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Ford Mondeo, Renault Talisman gibi D segmentin güçlü temsilcilerinin en büyük rakibi, Volkswagen Passat, Kuzey Kutup Dairesi’nde soğuk hava testlerinde yakalandı. En zorlu şartlarda test edilen Passat, dış ve dış mekanında ufak kamuflajlar ile gizlenmiş. Ön tasarımda yeni Golf’ten çizgiler beklediğimiz otomobilin, far, tampon ve ızgarasını görmek için biraz daha uzun süre beklememiz gerekiyor. Arka tarafında da yeniden tasarlanan stop lambaları ile karşımıza çıkacak olan yeni Passat, mevcut Golf ve Touareg’de bulunan VW’nin en son bilgi eğlence sisteminden yararlanacak. Boyutlarında değişiklik olmayacak olan otomobilde, trim ve malzemelerde de revizyonlar bekliyoruz.
 
Bu makyajla birlikte Volkswagen’in maliyet azaltma planından parçaların da yer alacağı modelde, artık 1.4 litrelik motor kullanılmayacak. 1.5 TSI Evo, benzinli motora sahip olacak olan otomobilin, satışlarının çoğu filo olsa da dizel konusunda Avrupa’da ve Türkiye’de satış konusunda ivme kaybedeceği kesin. 
 
GTE versiyonunda daha uygun satış fiyatı sunacağını beklediğimiz model, 48V hafif melez sistemlerini kullanacak.

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