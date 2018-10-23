2019 Volkswagen T-Cross detayları resmi olarak açıklandı

Şirketin supermini SUV’unun farları ve gündüz lambaları ortaya çıktı. Bununla birlikte satışa çıkacak boya seçeneklerinden bazılarını görmüş olduk.

Prototip halinde herkesi meraklandıran Alman üretici, aracı Avrupa’da 25 Ekim tarihinde tanıtacak. Ortaya çıkan tasarım eskizlerinden daha farklı görünen detaylar, aracın küçük bir Volkswagen Toureg olacağını bizlere gösteriyor. Avrupa basını tarafından yapılan incelemelerde iç kısımda parlak ve renkli süslemelerin tercih edildiği otomobilde dış tasarımda iki farklı renk seçeneği sunulabilecek.

T-Cross Volkswagen tarafından sunulan ön incelemeye göre 385-455 litre arasında bir bagaj hacmine sahip olacak. Rakipleri olan Kia Stonic ve Seat Arona’dan daha büyük olan bu bagaj hacmi dışında arka bacak mesafesi de oldukça fazla görünüyor.

VW T-Cross modeli T-Roc, Tiguan ve Toureg’in altında konumlandırılacak. Bu fiyatlarıyla Nissan Juke, Renault Captr ve Seat Arona modeli ile rekabet edecek olan model, Volkswagen’in 2019’a kadar sunmayı planladığı son SUV. Volkswagen’in sevilen modeli Polo ile aynı platformda yükselen otomobil, rakibi olan Seat Arona ile aynı motor seçeneklerine sahip olacak. Hibrit seçeneğine sahip olması beklenen otomobilin gelecek nesil Golf sonrasında 48V hibrit seçeneğine de sahip olması bekleniyor.