2030’da her 10 aracın 3’ü elektrikli olacak

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin altıncı oturumunda otomotiv sektörünün güncel dinamikleri, geleceği ve yerli otomobil konuşuldu.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Berrak KUTSOY moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK konuşmacı olarak yer aldı. Panelde sektördeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, NISSAN’ın elektrikli araçlar, otonom sürüş ve mobilite çözümleriyle Dünyanın öncü otomotiv markası olduğuna değinerek “Önümüzdeki 10 yılda, son 15 yılda gördüğümüzden çok daha büyük değişimler, göreceğiz. Bu değişim baş döndürücü bir hızda olacak ve çok çabuk hayatımıza girecek. Çok değil, 2030 yılına geldiğimizde her 10 araçtan 3’ü elektrikli, her 4 araçtan biri ise otonom sürüş özelliğine sahip olacak. 2025 yılına geldiğimizdeyse dünyada internet bağlantısı olmayan araç kalmayacak.” dedi ve sektörü bekleyen değişimin altını çizdi.

“Türkiye Elektrikli Araç Pazarı Gelecek Vaad Ediyor”

“Türkiye’de elektrikli araç pazarı rakamsal olarak şu anda çok düşük seviyelerde fakat Türk tüketicisinin bu alana ciddi bir yönelimi var. Her yıl bu elektrikli satış adedinin arttığını görüyoruz. Gerekli altyapı konusunda çalışmaların tamamlanmasıyla bu pazar Türkiye’de hızla büyüyecek. Bizim çok dinamik ve değişime açık bir nüfusumuz var. Bu kitle elektrikli otomobile ve geleceğin otomobil teknolojilerine çok hızlı uyum gösterecek” diyen Özkök “Biz NISSAN olarak Türkiye’nin elektrikli araçlar konusundaki çalışmalarını destekliyoruz ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu alandaki öncü rolümüzü gerek deneyimlerimizle gerekse ürünlerimizle Türkiye’ye taşımayı arzuluyoruz. Yakın zamanda otonom sürüş özellikleriyle dikkat çeken, Dünyanın en çok satan elektrikli modeli LEAF’i Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.