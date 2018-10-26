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3D yazıcı teknolojisi ile üretilen MICHELIN Concept Vision, Red Dot’ta ‘En İyinin En İyisi’ seçildi

Michelin, dünyanın yeniden doldurulabilir özellikteki ilk lastiği MICHELIN Concept Vision ile, Singapur’da ünlü Red Dot’ta “En İyinin En İyisi” ödülüne layık görüldü.

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Michelin, üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak ürettiği dünyanın yeniden doldurulabilir özellikteki ilk lastiği MICHELIN Concept Vision ile tasarım alanındaki dünyadaki en prestijli ödül programı olan Red Dot’ta ‘En İyinin En İyisi’ seçildi.
 
Üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretilen ve yeniden doldurulabilme özelliği ile sektörde yeni bir dönemin kapısını aralayan MICHELIN Concept Vision, özel teknolojileri birleştiren teknik yapısına ek olarak çarpıcı ve zarif fütürist tasarımıyla da ilham verici bir icat.
Çağın ötesinde tasarım: MICHELIN Concept Vision
 
1950 yılından bu yana beri tasarım alanındaki yenilikleri ödüllendiren ve her yıl uluslararası anlamda 18 binden fazla başvuru alan Red Dot’ta, geleceğin lastik konseptini tasarlayarak ‘Tasarım Konsepti’ kategorisinde ‘En İyinin En İyisi’ ödülünü almayı başaran Michelin’in Tasarım Ekibi Müdürü Helene Carentz, “Michelin olarak, çağın ötesinde tasarım, konsept ve prototipler oluşturuyoruz. Geleceğin trendlerini yakalayıp ezber bozan senaryolar geliştirirken bütün bir Grup olarak sinerjiyle çalışıyoruz. Red Dot ödülü, birçok kişinin emeği olan ortak bir başarı.” dedi.
 
MICHELIN Concept Vision konseptine bakış
 
Michelin’in 3 boyutlu olarak yazdırılan ve yenilenebilme özelliğine sahip ilk lastiği MICHELIN Concept Vision, gözenekli, bal peteğine benzeyen iç yapısı sayesinde havaya gerek duymuyor. Vision, doğa dostu biyolojik yapısı sayesinde de geleneksel lastiklerin dışına çıkıyor. Geleneksel bir lastiğin doğada çözünmesi yıllar alırken Vision, biyolojik yapısı ve kullanılan lifler sayesinde doğada kendiliğinden çözünebiliyor, geri dönüştürülebilir yapısı ile çevresel ayak izini minimuma indiriyor.
 
3D yazıcı ile birkaç dakikada ister kış ister yaz lastiği
 
Geleceğin lastiği Vision, sürücülerin ihtiyaçlarına göre 3D yazıcılarla doldurulabilecek bir lastik sırtı sunuyor. Vision, özel teknolojisiyle hava geçişleri ve zemin yapısına göre gelişen sürücü ihtiyaçlarına uygun olarak, lastik dış yüzeyini birkaç dakika içerisinde 3D yazıcı ile yazdırabiliyor. Sürücüler yağmurlu bir günde seyahat ettikleri lastiklerini karlı zemine geçerken 3D yazıcı ile hava koşuluna uygun hale getirebiliyor. Ayrıca, sensörlerle donatılan Vision, bağlantılı yapısı sayesinde sürücülerin sürekli olarak lastikleri ile ilgili bilgi almalarını ve evlerinden bile çıkmadan ihtiyaç duyulan sırt desenine göre lastik yazma programını çalıştırabiliyor. Sürücüler diş derinliği konusunda da bilgi alabiliyor.
 

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