Akıllı şehirlere hazırlanan TEMSA 3 aracıyla Persontrafik Fuarı’nda

Avrupa pazarında hedeflerini her geçen gün büyüterek ilerleyen TEMSA, yurt dışında müşterileriyle buluşmaya devam ediyor. IAA Hannover Fuarı’nın ardından İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen ve toplu ulaşım alanında Avrupa otomotiv pazarının en önemli organizasyonları arasında gösterilen Persontrafik 2018 Fuarı’na katılan TEMSA, 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte MD9, Avenue Electron ve LD C araçlarını C17:51 numaralı standında sergiledi.

İKİ ELEKTRİKLİ ARACIMIZ SERİ ÜRETİME HAZIR

Konuyla ilgili konuşan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, dünya otomotiv endüstrisinin artık akıllı şehirler etrafında şekillendiğinin altını çizerken, “İnsanı odağa alan akıllı şehir vizyonumuzla; çok daha akıllı, çok daha temiz bir gelecek için çalışıyoruz. TEMSA olarak son dönemde yaptığımız tüm yatırımların arkasında bu vizyonumuz var. Elektrikli araçlar da bu vizyonun en önemli bölümünü oluşturuyor. Bugün Persontrafik Fuarında sergilediğimiz ve TEMSA olarak seri üretime hazır hale getirdiğimiz ikinci elektrikli aracımız olan Avenue Electron da bu vizyonun bir yansıması. 9 metrelik MD9 ve 12 metrelik Avenue Electron ile TEMSA bugün elektrikli araç konusunda müşterilerine birden fazla model alternatifi sunabilen dünyadaki ender otomotiv markalarından biri haline geldi. Yakın gelecekte bu ürün gamımızı daha da geliştirip, dünyadaki Smart Mobility vizyonunun en önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdüreceğiz” dedi.

12 metrelik boyu ve 35 koltuklu 85 kişilik yolcu kapasitesiyle siparişe hazır olan Avenue Electron tam şarjla 230 kilometrelik bir mesafeyi kat edebiliyor. Hızlı şarj özelliği de mevcut olan araç bu sayede 9 dakikalık bir şarjla 90 kilometre gidebiliyor. Ar-Ge çalışmaları devam eden araçta hedef bugün 230 kilometre olan menzili 350 kilometreye ulaştırmak.

Fuarda sergilenen MD9 model araçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hasan Yıldırım, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda, en fazla ilgi gören araçlarımız arasında yer alan MD9 da insan odaklı tasarımı ve çok yönlü kullanımıyla öne çıkıyor. 9 metrelik bu aracımızın elektrikli versiyonu da şu anda seri üretime hazır. Diğer yandan bu aracımızın sürücüsüz versiyonu için de yoğun olarak çalışıyoruz. İlk konsept aracımızı da geçtiğimiz günlerde Münih’te sergiledik. Hedefimiz bu aracı 2022 yılında yollara çıkarmak” ifadelerini kullandı.

TEMSA’nın standında sergilenen diğer bir model olan LD C ise, şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılabilirken aynı zamanda ayakta yolcu taşıma onayına da sahip. Hem kısa hem de uzun uzun mesafeli yolcu taşımacılığı için tasarlanan ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan araç; 12 metre uzunluk ve 44 yolcu koltuğundan, 13 metre uzunluk ve 63 koltuğa kadar farklı koltuk opsiyonları sunabiliyor.