Alfa Romeo Sauber F1 Takımı’na İtalyan pilot

33 yıl sonra Formula 1 Şampiyonası’na geri dönen Alfa Romeo, iddiasını artırmaya devam ediyor. 2007 yılı Formula 1 Dünya Şampiyonu, tam 20 Grand Prix galibiyet ve 100 defa podyuma çıkma başarısı gösteren Finlandiyalı pilot Kimi Raikkönen’i takıma dahil eden Alfa Romeo Sauber, 2 yıldır takımla birlikte çalışan İtalyan Antonio Giovinazzi’yi de gelecek sene için takım pilotu olarak görevlendirerek 2019 sürücü ekibini tamamlamış oldu.

Takım için şimdiye kadar birçok araç testini gerçekleştiren ve FP1 seansını tamamlayan, yeteneği kanıtlanmış Giovinazzi, konu ile ilgili yaptığı konuşmada “Alfa Romeo Sauber F1 Takımı içinde olmak benim için büyük mutluluk. Bu, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi anlamına geliyor. Bir İtalyan olarak Alfa Romeo gibi efsane bir markayı temsil etmek onur verici. Bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Motivasyonum çok yüksek ve harika sonuçlar elde etmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum” yorumunda bulundu.