Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, yılın SUV’u seçildi

Alfa Romeo tarihinin ilk SUV modeli olan Stelvio, Quadrifoglio versiyonuyla yılın SUV’u seçildi. Almanya’nın önde gelen otomobil dergilerinden Auto Zeitung, 11 farklı markanın en güçlü SUV’larını karşılaştırdı. Düzenlenen yarışma sonucunda “2018 Yılın SUV’u” üstün yol tutuş özellikleri ve dinamik sürüşüyle rakiplerinden ayrılan Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio oldu.

Nürburgring’i 7 dakika 51.7 saniyede turlayarak dünyanın en hızlı seri üretim SUV'u unvanını kazanan Stelvio Quadrifoglio’da 2,9 litre V6 Twin-Turbo motor görev yapıyor. Stelvio’nun V6 Twin-Turbo motoru, 510 HP gücü sadece 150 milisaniyede vites değişimi gerçekleştirebilen 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor. Stelvio Quadrifoglio, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.