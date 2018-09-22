Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, yılın SUV’u seçildi
Alfa Romeo Stelvio’nun en güçlü versiyonu Stelvio Quadrifoglio, Almanya’nın önde gelen otomobil dergilerinden Auto Zeitung tarafından yılın SUV’u seçildi. 11 farklı markanın en güçlü SUV’larının karşılaştırıldığı yarışmada, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio üstün yol tutuş özellikleri ve dinamik sürüşüyle rakiplerini geride bıraktı.
Alfa Romeo tarihinin ilk SUV modeli olan Stelvio, Quadrifoglio versiyonuyla yılın SUV’u seçildi. Almanya’nın önde gelen otomobil dergilerinden Auto Zeitung, 11 farklı markanın en güçlü SUV’larını karşılaştırdı. Düzenlenen yarışma sonucunda “2018 Yılın SUV’u” üstün yol tutuş özellikleri ve dinamik sürüşüyle rakiplerinden ayrılan Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio oldu.
Nürburgring’i 7 dakika 51.7 saniyede turlayarak dünyanın en hızlı seri üretim SUV'u unvanını kazanan Stelvio Quadrifoglio’da 2,9 litre V6 Twin-Turbo motor görev yapıyor. Stelvio’nun V6 Twin-Turbo motoru, 510 HP gücü sadece 150 milisaniyede vites değişimi gerçekleştirebilen 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor. Stelvio Quadrifoglio, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.
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