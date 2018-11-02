Alfa Romeo Stelvio’ya İngiltere’den ödül geldi

İngiltere’nin prestijli ödüllerinden birisi olan Carwow 2108 Ödülleri’nde Sürücü Ödülü’nü kazanan model, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio oldu. 510 HP gücündeki 2,9 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V6 motoruyla tüm jüri üyelerinin beğenisini kazanan Stelvio Quadrifoglio, onlarca farklı otomobili geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Carwow jüri üyeleri, Stelvio ile ilgili olarak “Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio’nun ilk performans odaklı SUV olmasa da en eğlenceli SUV olduğu aşikâr! Hatta çoğu safkan spor otomobilden daha eğlenceli bir sürüş sunduğunu dahi söyleyebiliriz. Carwow'un Sürücü Ödülü'nü de işte bu sayede kazandı. Hem spor otomobil hem de SUV özelliklerinin hakkını sonuna kadar verdiğini görüyoruz!” yorumunda bulundu.