Alman otomotiv dergileri şampiyonu belirledi: “Pirelli Scorpion Winter”

Audi Q5 ve Volvo XC60 modellerinde 235/60 R18 ölçülü lastiklerle test edilen Pirelli Scorpion Winter, değerlendirme yapan Alman dergileri arasında net kazanan oldu.

İLK TEST BELGELENDİRMESİNDE “SINIFININ EN İYİSİ” SEÇİLDİ

İlk kez 2012 yılında lanse edilen Pirelli Scorpion Winter, önde gelen Alman test kuruluşu TÜV-SÜD tarafından ilk test edildiğinde en iyi puanları almış, karlı zeminde frenleme, çekiş ve kontrol dahil her türlü performans açısından “sınıfın en iyisi” olarak adlandırılmıştı. Lanse edilmesinden sonra geçen altı kışın ardından Scorpion Winter hala kategori lideri olmayı sürdürüyor. Özellikle premium segmentteki modern SUV ve crossover modellerine maksimum performans güvenlik sağlamak için tasarlanan lastiklerde, tutunmanın zor olduğu yüzeylerde yokuş aşağı frenleme ve viraj alma durumlarına ayrıca özen gösteriliyor. Genellikle bolca güç ve tork üreten bu tür araçlarda, lastiklerin en yüksek tutuş ve çekiş kabiliyetine sahip bulunması gerekiriyor. Scorpion Winter, ayrıca araç içinde lastik dönme sesini azaltan PNCS teknolojisi, lastik delinse dahi sürücünün en yakın lastik satıcısına kadar gidebilmesine olanak veren Run Flat özelliği ile lastiği kendisi tamir eden Seal Inside teknolojisi gibi Pirelli’nin ana uzmanlıkları olan özelliklerin tümünü içeriyor.

DÜNYANIN EN İYİ OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİN SEÇİMİ

Pirelli Scorpion Winter lastiklerinin nitelikleri, orijinal donanım olarak bunu seçen Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen ve Volvo gibi dünyanın en iyi otomobil üreticileri tarafından da vurgulanıyor. Scorpion Winter lastikleri için alınan toplam 131 homologasyon (üretici onayı) arasında 46 farklı otomobil modeli için 110 markalı homologasyon (yanakta hangi üretici için yapıldığını gösteren bir sembol) yer alıyor. Sunulan lastik yelpazesi, 16’dan 22 inçe uzanırken pazarın %85’ini ve Pirelli’nin ana odağı olan 18 inç üzeri ölçülerin %90’ını kapsıyor. Bu ürünün en yeni teknolojilerle ilgisinin altını çizen Pirelli’nin kış lastikleri, en yeni elektrikli otomobiller için de homologasyon almış bulunuyor. Aynı lastik ailesi, Alfa Romeo’nun Stelvio Quadrifoglio ve Lamborghini’nin Urus modelleri gibi pazardaki en sportif SUV’larda da donanım olarak kullanılıyor. Bu sayılar, Scorpion Winter’ın bu segmentte kış lastiği lideri olduğunu gözler önüne seriyor.

SUV’LER VE İLERİ SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANDI

Scorpion ailesinin parçası olan Scorpion Winter lastikler, özellikle pazarın en popüler alanı olan SUV ve crossover modelleri için yaratıldı. Winter versiyonu, başından itibaren çekiş kontrolü ve ABS gibi ileri sürücü destek sistemleriyle entegre edilecek şekilde tasarlandı.