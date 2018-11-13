Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Almanya elektrikli otomobil bataryası üretimi için 1 milyar avro ayırdı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Almanya'nın batarya hücresi üretimi ile ilgili çalışmaları hızlandırdığını belirterek, 'Batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimi için 1 milyar avro ayırdık.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altmaier, yaptığı açıklamada, Almanya'nın Avrupa'da büyük ölçekli batarya üretimi için çalıştıklarını ve bu konudaki özel sektör konsorsiyumlarını destekleyeceklerini belirtti.

Batarya hücresi üretimine Almanya'da 2021'de başlamasının beklendiğini hatırlatan Altmaier, "Batarya hücrelerinin Avrupa'da üretimi için 1 milyar avro ayırdık. Üretimin en kısa zamanda başlaması gerekir." ifadesini kullandı.

Altmaier, Fransa, Avusturya, Hollanda ve Polonya hükümetleri ile batarya üretimi konusunda iş birliği için görüşmeler yaptıklarını hatırlatarak, özel sektör konsorsiyumlarından büyük ilgi olduğunu ve somut yatırım kararlarının gelecek yılın ilk çeyreğinde açıklanmasını beklediğini bildirdi.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Alman sanayisi için büyük önem taşıyor. Elektrikli motorlar petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor. 

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken söz konusu bataryaların dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor. Batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar avroya ulaşması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

Nuri Demirağ’ın vefatının yıldönümü – Tarihte bugün 13 Kasım 1957

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA