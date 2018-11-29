ALPINE A110 2019 yılın otomobili “COTY” finalisti
Alpine A110, « Yılın Otomobili 2019 - COTY » değerlendirmesinde yedi finalist arasında yer aldı.
Alpine A110, Yılın Otomobili – COTY jürisi tarafından yedi finalist modelden biri oldu. Alpine A110 finale kalan modeller arasındaki tek spor otomobili.
Kompakt, hafif ve atak olmasının yanı sıra keyifli bir sürüş deneyimi sunan A110’un ilk gösterimi 2017 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gerçekleşmişti.
Avrupa çapında yeni bir yetkili satıcı ağı yaratan Alpine, Dieppe fabrikasındaki yeni montaj hattında ürettiği A110 Premiere Edition modelinin Avrupalı müşterilerine teslimatını gerçekleştirmek üzere gün sayıyor.
A110 Premiere Edition üretiminin tamamlanması ile birlikte A110 Pure ve Legende üretimine başlayan Alpine, Japonya ve Avustralya'da uluslararası büyümesini sürdürüyor.
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