Anadolu’nun kalbinde akıllı üretim

Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren Brisa, 300 milyon dolar yatırımla Anadolu’nun kalbinde akıllı fabrika kurdu. Brisa, Aksaray’da hayata geçirdiği akıllı fabrikasında Endüstri 4.0 uygulamalarının en iyi örneklerini sergiliyor. Şirket, Türkiye’ye kazandırdığı teknoloji üssü fabrikası ile ülkenin uluslararası rekabette güçlenmesine de sağlıyor. Aksaray’daki teknoloji üssünde, robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojiler kullanılırken, lastikte otonom dönemi ile ilgili çalışmalarda yapılıyor.

300 MİLYON $ YATIRIM

Sabancı Holding’in Türkiye sanayisinin dönüşümüne öncülük ettiğini vurgulayan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper “Yerli ve katma değerli üretimin, ekonomimizin önümüzdeki dönemdeki en önemli kaldıraçlarından biri olduğuna inanıyoruz. 300 milyon dolarlık bu yatırım karşılıklı güvenin olduğu kadar Türkiye’ye duyduğumuz güvenin de önemli bir ispatıdır. İkinci fabrikamız ile Brisa’nın kuruluşundan bu yana yatırım tutarımız 1.4 milyar dolar oldu” dedi. Aksaray Fabrikasının, Brisa’nın global lastik arenasındaki en iyi oyunculardan biri olması yönünde güçlü bir adım olduğuna değinen Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı Makoto Hashimoto ise “Brisa, Aksaray Fabrikası ile hem orijinal ekipman hem de ihracat kanalında yapacağı hamlelerle Türkiye’de ve global pazarlarda büyüme ivmesini artıracaktır” dedi.

700 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Türkiye’de endüstriye bakışı değiştirecek güçte bir fabrika inşa ettiklerini belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar “Anadolu’nun kalbinde Aksaray’da yer alan, en yeni üretim teknolojileriyle donatılmış ikinci fabrikamız ile öncü bir teknoloji üssünü ülkemize kazandırmış bulunuyoruz. Brisa için teknoloji, dijitalleşme hem üretimde hem de müşterilerimize dokunan tüm süreçlerimizde bir yaşam biçimidir. Aksaray’da tam kapasitede ek 4.2 milyon adet lastik üretimi yapılacak ve 700 kişiye istihdam sağlanacak” dedi.