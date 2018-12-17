Araç içi eğlencede son nokta: Audi’den araç içi sinema sistemi

Dünya genelinde 60’lı ve 70’li yıllarda popülerliğinin zirvesinde olan arabalı sinema (drive-in theatre) konsepti, Audi’nin, 8-11 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıtacağı konsept sistem ile geri dönüyor.

Audi standında ziyarete açılacak araç içi dijital eğlence formatı, gelecekte otonom sürüş gerçekleştiğinde Audi modellerinin bir sinema veya konser salonuna dönmesi öngörüsüne dayanıyor. Markadan yapılan açıklamada, otonom sürüş ile birlikte yolcuların araç içinde boş zamanları olacağı ve bu zamanlarını yeni nesil araç içi eğlence sistemleri ile doldurabilecekleri belirtildi. Audi, detaylarını CES fuarında paylaşılacağı bu konsepte şimdilik “sürüş sırasında eğlence formatı” (on-the-road entertainment format) adını verdi.

Audi, fuarda ayrıca bir başka sistemi “Audi Immersive In-Car Entertainment”i de tanıtıyor olacak. Premium bir sedan modeline entegre edilen sistem, otomobil park halindeyken kullanılabiliyor, sürücü ve yolcuların araç içinde streaming hizmeti veren platformlarda yer alan sinema filmlerini izlemelerini sağlıyor.