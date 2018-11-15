Araç üreticilerinin canı Brexit ile yanacak

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması İngiltere’de üretim yapan büyük firmaları soruna sürüklemeye başladı. Bu değişim ile gelecek yeni vergi yükleri, gümrük durumları markaların ekonomik olarak büyük kayıplar yaşamasına neden olacak. Toyota’da yeni Corolla modeli için Derbyshire fabrikasına yeni yatırım yaptı ve bu değişimler, araçlardan çok az kâr eden Toyota’nın kâr oranı büyük bir oranda düşecek.

Dünyaca ünlü ikonik marka olan MINI’de bu olaydan etkilenecek. Artan vergi maliyetleri ve gümrük işlerinin uzaması nedeniyle üretimini azaltarak Hollanda’da bulunan tesiste üretim yapacak olan MINI, Brexit’in tüm büyük markalara zarar vereceğini söylüyor. Motorlarını da Almanya’daki BMW fabrikasından getiren marka, en büyük sorunu bu motorları getirirken yaşayacak.

Jaguar-Land Rover markası’da bu olay nedeniyle satışlarının beklentilerinden daha fazla düşeceğini iddia ediyor. Eğer İngiliz hükümeti bu durumla ilgili bir çalışma yapmaz ise, JLR Grubu, yeni araçlarını ve yatırımlarını tamamen İngiltere’den çekeceğini ve Avrupa’da başka ülkelerde yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Bu durumdan markalar dışında İngiliz vatandaşlarının da zor duruma düşeceğini belirten JLR yönetimi, binlerce kişinin işsiz kalacağının garantisini verdi.

Dünyadaki lüks otomobillerin belli bir kısmını oluşturan İngiliz markaları ise İngiltere’deki yatırımlarını durduracaklarını ve Avrupa’da başka ülkelere yatırımlar yapacaklarını açıklıyorlar. Eğer İngiliz hükümeti bu olaylar için çalışmalara başlamaz ise otomobil şirketleri İngiltere’de üretimlerini en düşük seviyeye çekecekler.