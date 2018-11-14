Aston Martin DBX, 2019’da olacak olan lansmandan önce yollarda görüntülendi

Supersport ve lüks markaların SUV segmentine giriş yapmasının ardından büyük bir SUV patlaması yaşanıyor. Dünyada artan talepler nedeniyle markaların geliştirdiği SUV’lar Çin pazarı gözetilerek geliştiriliyor. Aston Martin’in de ilk SUV modeli olacak olan DBX, kamuflajlı halde yollarda görüldü. Aston Martin’in 2015 yılında Veraki ismindeki bir konsept ile ortaya çıkarttığı SUV modeli, konsepttekinin aksine 5 kapılı olarak üretilecek. Aston Martin’in patronu Andy Palmer’in geri dönüş planının bir parçası olan bu otomobil, mevcut otomobil modelleriyle benzer bir yapıyı kullanıyor. Mercedes’in satın alması ile yükselişe geçen marka, bu SUV’u Galler’de bulunan bir fabrikada üretecek.

Aston Martin için ilkleri barındıracak olan otomobilin, markanın ilk hibrit modeli olması da söz konusu. Dört çeker sisteme sahip olacak olan araç, Aston Martin Legonda’nın alt yapısı üzerinde yükselecek. Aston Martin’in V12 motorlarını göreceğimiz modelde, Mercedes’in V8 motorlarını da göreceğiz. Bununla birlikte Mercedes’in hibrit teknolojisine sahip olacak olan otomobilin rakipleri ise Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Rolls Royce Cullinan ve yakında tanıtılacak olan Ferrari’nin SUV modeli olacak.