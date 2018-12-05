Aston Martin klasik araçları elektrikli araçlar haline getirecek

Ülkelerin emisyon standartları giderek sıkılaşıyor. Artan bu standartlar, otomobil üreticileri dışında eski araç sahiplerini de zorluyor. Emisyonun sorun edilmediği yıllarda üretilen otomobillere sahip olan kullanıcılar, araçlarını çok yakında kullanamaz hale gelecekler. Bunda en büyük sorunu ise binlerce dolar ve ya binlerce Euro vererek klasik araç sahibi olanlar etkilenecek. Koleksiyon değeri olan bu özel araçlar ne yazık ki kullanılamaz hale gelecek. Aston Martin ise eski araç sahiplerine bir çözüm üretti. Araç sahiplerine aracını elektrikli hale getirme fırsatı sunan marka, Rapide E modelinin know-how’ını ve bileşenlerini kullanarak, klasik otomobillere tekrar yaşam şansı sunacak.

İlk olarak 1970 model Aston Martin DB6 MK2 modelinde uygulanan bu elektriklenme, aracın görünümünde hiçbir değişikliğe neden olmuyor. Aracın orijinal bağlantı yerlerine yerleştirilen bu sistem sayesinde aracın hiçbir yerinde kesme ve biçme olayı da olmuyor. Kabine kusursuzca yerleştirilen ekran sayesinde de pil durumu gibi özelliklerin kontrol edildiğini söyleyen Aston Martin, gelecekte klasik araç kullanmakta sorun olmayacak diyor.

Aston Martin’in bu hamlesinden sonra Jaguar’ın da E-Type Zero adındanki elektrikli klasik aracını yollara çıkartması bekleniyor.