Aston Martin’i zırhlı hale getirdiler
Spor otomobiller, hafif yapıları, güçlü motorları ve hızlı olmaları ile bilinirler. Zırhlı otomobiller ise hantal, ağır ve güçlüdürler. Trasco Bremen adındaki şirket ise bu iki aracın özellerini bir araya getirmeyi planlıyor.
- star.com.tr / Çağatay Uğur
Zırhlı otomobiller çok ağırdır, güçlü motorları sayesinde bu ağırlığın altından kalkarlar ama çok hızlı ve çevik değildirler. Örneğin ülkemizde de kullanılan Mercedes-Maybach S600 Guard modeli 4.6 Ton ağırlığındadır. Bu ağırlık aracın panellerinden değil, üzerinde yer alan ve en yüksek güvenlik sınıfı olan VR10 zırh nedeniyledir. Bu zırhlama işlemi genellikle makam araçlarına, büyük SUV’lara yapılır ve araçların devasa motorları bu otomobilleri hareket ettirebilir. Fakat spor otomobiller, roadster modeller zırhlanamaz. Nedeni ise hızlı, sportif, hantal ve ağır kelimelerinin bir araya gelememesidir.
Trasco Bremen adındaki şirketin Web sitesine girdiğinizde de Audi, BMW, S-Class gibi otomobilleri görmeniz mümkün. Fakat onlar kanı hızlı akan ve hızlı olmak isteyen siyasetçiler, ünlüler ve korunması gereken insanlar için zırhlı spor otomobil üretmeyi planlıyorlar. Spor otomobilleri daha güvenli hale getirmek isteyen sistem bunu yeni hava yastıkları ya da elektronik sistemler ile gerçekleştirmiyor. Dıştan gelebilecek silahlı saldırılara karşı korumalı bir spor otomobil. Bu çalışmanın ilk örneği olarak Aston Martin DB11’i ele alan marka, aracı Anti-Kaçırma donanımı ile donatıyor.
Aracın kapılarını açtığınızda Trasco’nun sadece Aston Martin için geliştirdiği ve tüm camlarda kullandığı yeni balistik camları görüyorsunuz. Kapı ve panellere yerleştirilen ekipmanları ise görmek mümkün değil. Balistik çelik ve hafif kompozit malzemelere sahip olan otomobil, VR4 sınıfı korumaya sahip. Bu sayede hafif kalmayı başaran otomobil, küçük silaha sahip saldırganları durdurabiliyor. Normal versiyonundan sadece 150 kg ağır olan otomobil, Trasco’nun tüm spor otomobiller için zırh üretmeye başlamasına neden olacak gibi görünüyor.
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