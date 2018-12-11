Aston Martin’i zırhlı hale getirdiler

Zırhlı otomobiller çok ağırdır, güçlü motorları sayesinde bu ağırlığın altından kalkarlar ama çok hızlı ve çevik değildirler. Örneğin ülkemizde de kullanılan Mercedes-Maybach S600 Guard modeli 4.6 Ton ağırlığındadır. Bu ağırlık aracın panellerinden değil, üzerinde yer alan ve en yüksek güvenlik sınıfı olan VR10 zırh nedeniyledir. Bu zırhlama işlemi genellikle makam araçlarına, büyük SUV’lara yapılır ve araçların devasa motorları bu otomobilleri hareket ettirebilir. Fakat spor otomobiller, roadster modeller zırhlanamaz. Nedeni ise hızlı, sportif, hantal ve ağır kelimelerinin bir araya gelememesidir.

Trasco Bremen adındaki şirketin Web sitesine girdiğinizde de Audi, BMW, S-Class gibi otomobilleri görmeniz mümkün. Fakat onlar kanı hızlı akan ve hızlı olmak isteyen siyasetçiler, ünlüler ve korunması gereken insanlar için zırhlı spor otomobil üretmeyi planlıyorlar. Spor otomobilleri daha güvenli hale getirmek isteyen sistem bunu yeni hava yastıkları ya da elektronik sistemler ile gerçekleştirmiyor. Dıştan gelebilecek silahlı saldırılara karşı korumalı bir spor otomobil. Bu çalışmanın ilk örneği olarak Aston Martin DB11’i ele alan marka, aracı Anti-Kaçırma donanımı ile donatıyor. Trasco Bremen adındaki şirketin Web sitesine girdiğinizde de Audi, BMW, S-Class gibi otomobilleri görmeniz mümkün. Fakat onlar kanı hızlı akan ve hızlı olmak isteyen siyasetçiler, ünlüler ve korunması gereken insanlar için zırhlı spor otomobil üretmeyi planlıyorlar. Spor otomobilleri daha güvenli hale getirmek isteyen sistem bunu yeni hava yastıkları ya da elektronik sistemler ile gerçekleştirmiyor. Dıştan gelebilecek silahlı saldırılara karşı korumalı bir spor otomobil. Bu çalışmanın ilk örneği olarak Aston Martin DB11’i ele alan marka, aracı Anti-Kaçırma donanımı ile donatıyor.