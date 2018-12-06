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Ateca Dizel şimdi DSG’li oldu

Seat Ateca, dizel versiyonlu motorlarında DSG seçeneği sunuyor. Ateca'nın 1.6 TDI DSG Xcellence versiyonu, 31 Aralık tarihine kadar 60 bin TL'ye 24 ay yüzde 1,49 faiz oranıyla, 166 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla alınabiliyor.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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SEAT’ın ilk SUV modeli olan Ateca’nın dizel motora sahip 1.6 TDI 115 HP DSG Xcellence donanımlı araçlarında, ÖTV indirimine ek olarak Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF) - SEAT Finans ile uygun faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. 166 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla sınırlı sayıda araç için geçerli olacak bu fırsat, 31 Aralık tarihine kadar kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında devam edecek.
 
Ateca’nın Xcellence donanımında standart olarak Dijital Gösterge Paneli, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Geri Görüş Kamerası, 8 inç dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi, 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar, full LED farlar, Alcantara spor koltuklar gibi özellikler sunuluyor.

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