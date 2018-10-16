Audi dizel skandalı için Alman savcıları tarafından cezalandırıldı

Dieselgate skandalının etkileri geçmek bilmiyor. Volkswagen Grubu’nun geçtiğimiz haziran ayında delil karartma suçundan tutuklanan Volkwagen AG CEO’su Rupert Stadler’ın ardından Volkswagen AG’ye bir darbe de Audi üzerinden geldi. Alman savcıları tarafından kesilen 800 milyon Euro cezaya itiraz etmeyen Audi yetkilileri, yaptıkları açıklamada “Otomobil üreticisi olarak yaptığımız hatanın yasal gerekliliklerini yapmakla mükellefiz” dediler.

2018 yılının sonunda kesilen bu ceza nedeniyle yıllık kazancın üzerinde büyük etkisi olacağını düşünen yetkililer, Audi’nin bu yıl yaptıkları finansal güçlenmenin önemli ölçüde azalacağını da söylediler.

Bu nedenle Volkswagen Grubu’nun da mali olarak etkileneceğini söyleyen analistlerden olan Evercore ISI firması, VW Grubu bu skandalın yönetimini çok iyi bir şekilde yönlendirdiler ve en az hasarla atlatmayı başardılar. Fakat hissedarlarının 8.2 milyar Euro’luk davaları onları fazlasıyla zorlayacak açıklamasını yaptı.