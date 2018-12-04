Audi elektrikli otomobillere 14 Milyar Euro harcayacak

2025 yılında 20 elektrikli model sunmayı planlayan Audi, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Elektrikli otomobil segmentinde büyük rol alacak olan marka, elektrikli SUV’u e-tron’dan sonra yeni konsept modeli ile de binek otomobiller üzerinde çalışmalara başladığını gösterdi.

Porsche ve Volkswagen ile birlikte geliştirmelerini yürütecek olan marka, dijital platformlar, yeni tesisler ve yeni hizmetler için de yatırımlara başlayacak.