Audi elektrikli otomobillere 14 Milyar Euro harcayacak
Audi, elektrikli otomobillerin gelişiminde büyük rol oynamak istiyor. Bu nedenle 2019 ve 2023 yılları arasında 14 milyar Euro harcayacak olan Audi, yatırımlarının toplam değerini 40 milyar Euro’ya çıkaracak.
- star.com.tr / Çağatay Uğur
2025 yılında 20 elektrikli model sunmayı planlayan Audi, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Elektrikli otomobil segmentinde büyük rol alacak olan marka, elektrikli SUV’u e-tron’dan sonra yeni konsept modeli ile de binek otomobiller üzerinde çalışmalara başladığını gösterdi.
Porsche ve Volkswagen ile birlikte geliştirmelerini yürütecek olan marka, dijital platformlar, yeni tesisler ve yeni hizmetler için de yatırımlara başlayacak.
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