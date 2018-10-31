Audi, madenlerin tükenmesini engellemek için geri dönüşüme başladı

Yollarda her geçen gün artan elektrikli otomobiller, dünya üzerindeki kaynakları tüketmeye başladı. Kobalt, nikel ve bakır gibi değerli madenlerden oluşturulan aküler, günümüzde hiçbir şekilde geri dönüştürülemiyor. Enerjiyi, güneş, su, rüzgar gibi kaynaklardan emisyonsuz olarak üretsek de bunların depolandığı aküler ile yer altı kaynaklarını yavaş yavaş tüketiyoruz. Geri dönüştürülemeyen ve kimyasal atık olarak yer alan aküler, elektrikli otomobillerin artması ile daha fazla kaynak tüketecek ve daha fazla kimyasal atık ortaya çıkacak. Audi bu tüketimin farkına vardığında ise Belçika’lı malzeme teknolojisi şirketi olan Umicore ile ortaklık yaptı. Bu çalışma sonucunda pil hammedelerinin geri dönüşümünü tamamlayan markalar, bunların pil yapımında tekrar kullanılamayacağını açıkladılar.

Fakat yapılan araştırma çalışmalarının sonucunda pillerde yer alan nikel, bakır ve kobalt’ın %95’ini geri dönüştürebildiler. Bu dönüşüm ile diğer sektörlerdeki kullanımı azaltacak olan Audi, bu projenin CO2 azaltma programımızın yapı taşı öncü olmak diye açıklama yaptı. Umicore’un Belçika fabrikasında yapılan bu denemeler, sonunda büyük bir fabrika kurularak daha büyük hale getirilecek.