Audi üretiminde yapay zeka dönemi başlıyor

Otomobillerin tasarımlarının daha sofistike hale gelmesi ve markanın kalite standartlarını her geçen gün artırması nedeniyle, Audi, otomobillerinde kullandığı sac metal parçaları pres atölyesinde ciddi testlere tabi tutuyor. Çalışanların görsel denetiminin yanında, parçalar preslerde bulunan onlarca küçük kamera tarafından da inceleniyor. Kameralar, bu incelemeleri “görsel tanıma” yazılımları ile gerçekleştiriyor. Bu süreç kısa bir zaman sonra, Makine Öğrenmesi (Machine Learning, ML) uygulamaları tarafından gerçekleştirilecek.

Yeni uygulama, görsel verilerin de aralarında bulunduğu yapılandırılmamış ve yüksek boyutlu veriyle çalışabilen özel bir Makine Öğrenmesi (ML) ve derin öğrenme (deep learning) prensibine dayanıyor. Audi uzmanları, sistemin sac parçalarda hangi hatayı ve defoyu, bulacağını “öğrenmesi” için, sisteme milyonlarca görsel veri yükledi.

Milyonlarca görüntü ile “öğrendi”

Bu süreçte en büyük engel, yeterince geniş bir veri havuzu oluşturulması ve örnek görsellerin, etiketlenmesi oldu. Audi Ekibi, Ingolstadt’taki pres atölyesinden elde edilen birkaç terabaytlık örnek görsellerdeki hataları, piksel hassasiyeti ile sisteme “öğretmeyi” başardı. Artık, yazılım örneklerden bağımsız olarak hataları öğreniyor ve daha önce bilinmeyen yeni hataları bile tespit edebiliyor.

Yakın gelecekte, ML kullanılarak gerçekleştirilen kalite kontrol süreci, akıllı kameralar kullanılan mevcut sistemin yerini alacak. Ayrıca, ML yaklaşımı yeterli sayıda veri havuzu oluşturulduğunda, boya atölyelerinde hatta montaj sürecinde de kullanılabilecek.