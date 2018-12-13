Audi’nin büyük SUV’u Q7, markanın yeni yüzüne sahip oluyor

Audi’nin değişiklik macerasının başlangıcı olan A8’in hemen ardından A7 ve A6 modeli de bu değişimle karşımıza çıkmıştı. Teknolojik olarak da büyük değişiklikler sunan bu otomobillerin ardından markanın sportif SUV’u Q8 ortaya çıktı. Q8 ile birlikte SUV segmentinde de değişikliklere başladı. Yenilenen Q3 modelinin ardından Audi en büyük SUV’u olan Q7’yi de bu değişikliğe adapte ediyor. Eylül 2019’da Frankfurt’ta tanıtılması beklenen otomobilin, ön ızgarasının Q8 modelinden geldiğini anlamak çok zor değil. Farlarını da markanın yeni yüzünden alan Audi Q7, iç mekanı da teknolojik detaylarla donatıyor. Tamamen ekranlardan oluşan ön konsol’da daha fazla değişiklik bulunmuyor.