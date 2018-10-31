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Audi'nin dizel cezası tüm karlarını yok etti

Audi'ye bu yıl kesilen emisyon cezalarının acısı yıl sonunda ortaya çıktı. Tüm yıl ettiği karı yüzde 90'dan fazlasını cezalara veren Audi, gelecek yıl kendini toplamayı hedefliyor.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Alman otomobil devi Audi, Dieselgate skandalının ardından yediği cezaların acısını yaşamaya başladı. Skandal nedeniyle 800 milyon euro cezaya çarptırılan marka, bu ay itibarıyla toplam karını 110 milyon dolar olarak açıkladı. Geçtimiz yıl 1.2 milyar euro kar eden şirketin bu yıl gelişmeleri konusunda yavaşlama bekleniyor. 

Volkswagen AG'nin yaptığı bu hatanın cezası oldukça büyük oldu. Bu skandal nedeniyle üretimlerinde de düşüş yaşayan markalar, bu cezalar nedeniyle bu yıl karlarının çoğunu kaybetmiş oldu. En büyük maddi kayıbı Amerika'da yaşayan Volkswagen A.G, Amerika'da skandala karışan tüm otomobilleri geri iade almıştı. Hisselerinde de büyük düşüş görülen grup milyarlarca euro ceza ödemek zorunda kaldı.

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