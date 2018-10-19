Audi’nin E-tron GT’nin odağı güç olacak

E-Tron SUV, yeni WLTP testinde 400 km’lik menzil sunuyor. Audi’nin ilk elektrikli otomobili olan E-Tron hızlı şarj sistemi sayesinde çok uzun yolları rahatlıkla kat edebilecek. Audi’nin yeni planı arasında yer alan E-Tron GT ise bu menzile sahip olacak fakat çok daha hızlı bir otomobil olarak karşımıza çıkacak. E-Tron şu an yüksek performans modunda 200 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve 5.5 sn’de 100 km/s hıza ulaşıyor. E-Tron GT’nin rakibi ise Tesla Model S P100D olacak. Bu otomobilden daha hızlı olması beklenen otomobilin 4.3 sn’den daha hızlı 0-100 km/s hızlanmasını tamamlaması ve 250 km/s hızı geçmesi bekleniyor.

Kasım ayında Los Angeles Motor Show’da konsept versiyonu ile yollara çıkacak olan otomobilin önümüzdeki ay yollara çıkacak olan Porsche Taycan ile yanı platform arasında yükselmesi bekleniyor.

Audi’nin Teknik Geliştirme Müdürü Ulrich Widmann, E-Tron GT’nin Porsche’nin bazı genlerini alacağını ve bunları Audi genleri ile harmanlayacağını söyledi.

E-Tron GT’nin 350 Kw’lık şarjı destekleyen ilk Audi modeli olacağını ve bu sayede 12 dk’dan daha kısa sürede bataryayı 0’dan %80’e şarj edebileceğini söyleyen Ürün Müdürü Johannes Eckstein, aynı zamanda otomobilin üretileceğinin kesin olduğunu da söyledi.