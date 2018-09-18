Audi’nin ilk elektrikli otomobili sonunda ortaya çıktı

Audi, birkaç yıldır elektrikli otomobili ile şovlar yapıyordu. İlk elektrikli otomobili olacak olan aracın lüks ve gücü bir araya getireceğini sürekli duyuruyordu. Tüm fuarlara getirdiği otomobili E-Tron, aynı zamanda Audi’nin bir reklam aracı gibi üzerinde ufak bir kaplama ile yollarda dolaşıyordu. Şimdi ise Audi aracın üzerindeki kaplamayı söküp bizlere tüm detaylarını tanıttı. Premium markaların ardı ardına yaptığı bu yeni model lansmanları ise sektörün elektrikliye dönüşünü bizlere gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Mercedes’in sunduğu EQC modelinin ardından ortaya çıkan E-Tron, rakibi gibi WLTP ölçümlerine göre 400 km menzile sahip. Yapılan iyileştirmeler sonucunda 450 km’lik menzile sahip olacak olan model, rakibi olan Jaguar I-Pace’den 70 km daha düşük menzile sahip. Dünya’da geleneksel kapı aynalarını kaldıran, yerine kameraları kullanan “sanal” yan aynalar kullanan ilk seeri üretim otomobil olan E-Tron, elektrikli otomobillerde farklılığı sunan model olmayı da başardı.

Q5’ten biraz büyük, Q7’den biraz küçük olan otomobil, diğer Audi modellerinden çok farklı bir görüntüye sahip sayılmaz. Ama yine de benzer tasarım çizgilerini görmek mümkün. Tek çerçeveli devasa ızgaraya sahip olan otomobil, bir Audi olduğunu bu ızgarayla gösteriyor. Aracın parçalarında içerisinde yüksek voltaj geçen kablolardan ilham alan Audi tasarımcıları, turuncu parçalara yer vermiş durumda. Jantları da aerodinamik yapıya uygun olarak tasarlayan Audi, isterseniz fren kaliperini turuncu renkte sunuyor. Daha fazla verimlilik için ve frenleri soğutmak için önde hava girişine yer veren otomobilin, altında da havayı yönlendiren kanallar bulunuyor.

Hıza bağlı havalı süspansiyon ise aracın daha düşük sürtünmeye maruz kalmasını sağlıyor. Dört tekerlekten çekişli olarak sunulacak olan modelde her aksta bir adet motor bulunuyor. 408 beygir güç ve 660 Nm tork üretebilen bu motorlar, aracın 5.5 sn’de 100 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. 200 km/s sınırlanmış hıza sahip olan otomobil, normal modda daha düşük güç ve daha düşük tüketim sunmayı da başarıyor. Her elektrikli otomobilde gördüğümüz fren enerjisi geri kazanım sistemi ile %30 oranında daha verimli olan otomobil, 150 kW’lık şarj istasyonlarından da şarj olabilecek. Bu sayede 30 dk’da %80 oranında şarj olacak olan otomobil, evdeki bir prizden 8 saatte şarj olabilecek.