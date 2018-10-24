Audi’nin spor otomobili R8, yenilenen tasarımı ile ortaya çıktı

Rakiplerinin giderek güçlenmesi ve daha modern görüntüye sahip olması nedeniyle eskimese de güncelliğini yitiren R8, yeni yüzüyle tamamen yenilendi. Rakibi olan McLaren 570S’in dış revizyonu ve motorundaki güçlenme ile en büyük rakibine mağlup olacak olan otomobil artık daha güçlü görünüyor ve daha güçlü bir motora sahip. Daha keskin hatlara sahip olan otomobilin ön tamponu artık daha büyük hava girişlerine sahip. Aracın motorunu daha hızlı soğutup motorun daha çok randırman vermesini sağlayacak olan bu yeni hava girişlerinin aracın performansını etkileyeceğini söyleniyor. Arka tasarımda ise daha büyük egzoz çıkışlarına sahip olan otomobil, R8 V10 Performance modelinde mat siyah titanyum egzoz ağızlarına sahip. Karbon fiber çerçeveler içerine yerleştirilen bu egzozlar aracın daha güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. Ascari Mavisi, yeni 19 ve 20 inçlik jantlara sahip olan otomobilin dış parçaları istenildiği durumda karbon fiber ve ya gri mat şeklinde alınabilecek.

İç mekanda ise alcantara süsleme parçaları dışında belirgin bir değişiklik bulunmuyor.