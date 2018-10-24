Audi’nin spor otomobili R8, yenilenen tasarımı ile ortaya çıktı
Audi’nin en hızlı otomobili olan R8, 2019 yılının hemen öncesinde güncellemesi ile ortaya çıktı.
- star.com.tr / Çağatay Uğur
Rakiplerinin giderek güçlenmesi ve daha modern görüntüye sahip olması nedeniyle eskimese de güncelliğini yitiren R8, yeni yüzüyle tamamen yenilendi. Rakibi olan McLaren 570S’in dış revizyonu ve motorundaki güçlenme ile en büyük rakibine mağlup olacak olan otomobil artık daha güçlü görünüyor ve daha güçlü bir motora sahip. Daha keskin hatlara sahip olan otomobilin ön tamponu artık daha büyük hava girişlerine sahip. Aracın motorunu daha hızlı soğutup motorun daha çok randırman vermesini sağlayacak olan bu yeni hava girişlerinin aracın performansını etkileyeceğini söyleniyor. Arka tasarımda ise daha büyük egzoz çıkışlarına sahip olan otomobil, R8 V10 Performance modelinde mat siyah titanyum egzoz ağızlarına sahip. Karbon fiber çerçeveler içerine yerleştirilen bu egzozlar aracın daha güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. Ascari Mavisi, yeni 19 ve 20 inçlik jantlara sahip olan otomobilin dış parçaları istenildiği durumda karbon fiber ve ya gri mat şeklinde alınabilecek.
İç mekanda ise alcantara süsleme parçaları dışında belirgin bir değişiklik bulunmuyor.
Büyük haber ise aracın mekaniğinde. 5.2 litrelik V10 motordaki değişimler, ECU ve diğer revizyonlar standart R8’i 540 beygirden 565 beygire eski V10 Plus modelini ise 605 beygirden 613 beygire çıkmasını sağlıyor. Standart R8, 3.4 sn’de 100 km/s hıza ulaşırken, Performance modeli artık 3.1 sn’de 100 km/s hıza ulaşıyor. Bu sayede 0.1 sn daha hızlı olan otomobillerin egzoz sisteminde ise 20 kg’lık bir artış var. Yeni WLTP düzenlemesinin standartlarını karşılamak için yeni eklenen emisyon azaltıcı teknoloji aracın boğazını birazcık sıkmış gibi görünüyor. Bu değişiklik dışında R8’in daha iyi direksiyon hassasiyetine sahip olması için geliştirilen dinamik yönlendirme sistemi ve araca özel tasarlanmış olan Michellin lastikler aracın daha iyi performans sağlıyor. Geliştirilen fren sistemi ise aracın 200 km/s hızla giderken 5 metre daha kısa mesafede durmasını sağlıyor.
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