Avrupa’da yeni otomobil CO2 emisyonları en yüksek seviyeye ulaştı

Avrupa’da ülkelerin dizel modelleri yasaklayacağını açıklamasının ardından, benzinli modellerde talep patlaması yaşandı. Satılan otomobillerin çoğunu benzinli otomobiller oluştururken, dizel otomobil satışı son yılların en düşük seviyelerini gösterdi. Fakat bu ülkelerde CO2 salınımı 2013 yılından bu yana en yüksek değere ulaştı. İngiltere’de yapılan araştırmada 2018 yılında satılan otomobillerin ortalama CO2 emisyonu 128.3 g/km’ye ulaştı. Buna en yakın kırılan rekor ise 2016 yılında 119.2 g/kg’dı. Dizel otomobillerin düşük emisyonu sayesinde daha düşük olan bu emisyon değeri, dizel araçların satışının %31 gerilemesi ile çok yükseldi. Bu artışta sadece satışlar etkili değil. WLTP testleri sonucunda araçların gerçek CO2 değerlerinin ortaya çıkması en büyük etkenlerden biri. Artan CO2 emisyonları hava kirliliğini arttırırken yaşam kalitesini de düşüyor.