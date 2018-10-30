Avrupa’nın en çok satan kompakt SUV modeli ve sınıfının öncüsü NISSAN QASHQAI, News UK Motor Awards 2018'in açılış töreninde “İngiltere'de üretilen en iyi otomobil” seçildi. İngiltere’de üretilen NISSAN QASHQAI, satışa sunulduğu 2007 yılından bu yana İngiliz otomobil endüstrisinin başarısına sağladığı katkılardan dolayı onurlandırıldı.

NISSAN Türkiye Genel Müdürü Sinan ÖZKÖK yapmış olduğu değerlendirmede: “Segmentinin yaratıcısı olan NISSAN QASHQAI Avrupa’da ve Türkiye’de son 10 yılda sınıfının en çok tercih edilen modeli.” dedi ve ekledi: “NISSAN QASHQAI bünyesinde barındırdığı teknolojiler, sürüş özellikleri ve fonksiyonelliği ile satışa sunulduğu 2007 yılından bu yana kompakt SUV segmentine yön vermeye devam ediyor. Bugüne kadar birçok ödül alan NISSAN QASHQAI bu ödülle bir kez daha başarısını perçinlemiş odu.”

İngiltere’deki Sunderland tesislerinin üretim hattından 2007 yılından bu yana 3 milyon adedin üzerinde NISSAN QASHQAI çıktı. 2014 yılında üretim programına dahil edilen ikinci nesil NISSAN QASHQAI sadece 21 ayda yarım milyon adedin üzerinde üretim rakamına ulaşarak İngiltere’nin en hızlı üretilen otomobili olarak önemli bir rekora imza attı. NISSAN QASHQAI, son olarak 2017 yılında yenilendi ve aynı satış performansıyla başarısını sürdürüyor.

Tüm dünyada yoğun ilgi gören QASHQAI’nin Türkiye’deki liderliği de sürüyor. Piyasaya çıktığı günden bu yana Türkiye’de 123 bin 130 adet QASHQAI satılırken, 2017’yi segmentinde %24 pazar payı ile kapatan QASHQAI, 2018’in ilk 9 ayında da %20’lik pazar payına ulaştı.

NISSAN QASHQAI’nin 10 yıllık başarısının ardında ‘şehirli kompakt SUV’ konumlandırması yatıyor. NISSAN QASHQAI bir hatchback otomobilin kullanım maliyetleriyle bir SUV’un fonksiyonellik ve kullanım özelliklerini aynı potada eritiyor.