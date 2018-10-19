Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'da şampiyon olan ilk yabancı pilot oldu

6 yaşında karting ile başladığı kariyerinde birçok yarışa katılan Ayhancan Güven, 2018 sezonunu hem Porsche GT3 Cup Benelux Şampiyonu hem de Carrera Cup Fransa Şampiyonu olarak tamamladı. Podyumda İstiklal marşımızı tüm dünyaya dinleten Ayhancan Güven, bu çifte şampiyonlukla Türk otomobil sporları tarihindeki en önemli uluslararası başarılardan birisine imza atarak, Porsche Carrera Cup Fransa’da şampiyonluk elde eden ilk yabancı pilot oldu.

Basın toplantısında konuşan TOSFED Başkanvekili Eren Üçlertoprağı, tüm dünyanın yakın markaja aldığı ve geleceğin dünya şampiyonu olarak anılan Ayhancan Güven’in başarılarının genç pilotlara örnek olması gerektiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen birçok genç yetenek var. Burada TOSFED olarak biz hayata geçirdiğimiz projelerle bu genç yeteneklerin elinden tutmaya çalışıyoruz. Özel sektör, başta Ayhancan olmak üzere mutlaka sporcularımızı desteklemeli ve bayrağımızı yurt dışında temsil eden sporcularımıza katkı sağlamalı.Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sayesinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’mızın ve TOSFED Başkanımız Sayın Serkan Yazıcı’nın değerli katkılarıyla ülkemizi başarıyla temsil eden Ayhancan, imkan verildiği takdirde gençlerimizin dünya çapında ne kadar başarılı sonuçlar elde edebileceğini kanıtlamış oldu. Genç sporcumuzu yürekten kutluyor, bu başarıların otomobil sporlarında bir milat olacağına inanıyoruz.”

“Genç yetenekleri geleceğe hazırlamaktan mutluluk duyuyoruz”

Otomobil sporlarında yeni şampiyonlar yetiştirmek için hayata geçirdikleri TOSFED Yıldızını Arıyor projesinden bahseden TOSFED Başkan Yardımcısı Nisa Ersoy; “TOSFED olarak yönetimi devraldığımız andan itibaren Başkanımız Serkan Yazıcı ve bizlerin hayali gençleri desteklemek ve yetenekli pilotlar yetiştirmekti. Fiat ve Petlas sponsorluğunda “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesiyle, 25 yaş altı genç sürücüleri caddeler yerine pistlerde yarışmaya teşvik ederek bir ilke imza attık. Hem yetenekli sporcular keşfetmek hem de otomobil sporlarına ilgi uyandırmak üzere hayata geçirdiğimiz ve bu yıl ikincisi düzenlenen projemize yüzlerce başvuruda bulundu. TOSFED Yıldızını Arıyor projesini, federasyon olarak bir Dünya Ralli Şampiyonası kadar çok önemsiyoruz. Yetenekli gençlerin profesyonel bir yapı altında geleceğe hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Yıldız adaylarımız hiçbir bedel ödemeden tüm ekipmanları TOSFED tarafından karşılanarak Fiat Egea otomobillerle yarışma imkanı buluyor. Fiat ve Petlas gibi iki önemli markayla beraber yetenekleri arayıp, geleceğe hazırlamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kariyerine 6 yaşında kartingle başladığını basın mensupları ile paylaşan genç ve yetenekli pilot Ayhancan Güven; “Yaklaşık 15 yıldır motorsporlarının içindeyim, bu camianın içine doğdum diyebilirim. Babamın eski bir yarış pilotu olması ve beni desteklemesi Türkiye’yi motorsporları camiası içinde dünya seviyesine getirmek isteyen bir yarışçıya dönüştürdü. Çok küçük yaşlarda simülasyon ekranlarında kendimi geliştirdim. 6 yaşında ilk karting yarışımla birlikte kariyerimi başlattım. Yaklaşık 17 yaşıma kadar Türkiye’de karting şampiyonlukları ve Avrupa’da dereceler elde ettim. 2016 yılında Türkiye Şampiyonlar Şampiyonası’nı kazanmam kariyerim için kırılma noktası oldu. Bu şampiyonluk vesilesiyle TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı bana çok büyük bir şans verdi. Ben de bana verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Motorsporları doğası gereği pahalı bir spor. Eğer sponsorunuz yoksa bu sporu yapmanız mümkün değil. O nedenle markaların başarılı gençleri desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Fransa tarafından her sene Porsche Motorsport biriminin düzenlediği genç yetenek programına aday gösterildim. Fransa tarihinde bu elemelere gönderilen ilk yabancı pilot olacağım. Bugün elde ettiğim başarılarda başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve Spor Toto olmak üzere beni destekleyen aileme çok teşekkür ediyorum” dedi.