Base 2018 ile Skoda yeni nesil sanatçılara destek oldu

20-23 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Base 2018’in sponsorluğunu üstlenerek sanatın yanında olduğunu ifade eden Skoda, aynı zamanda sergi ziyaretçilerine tasarım dilini de yakından tanıttı.

Türkiye’nin gelecek sanatçı nesline ışık tutan Base 2018’de, Skoda’nın Bohemya Kristali’nden ilham alarak vücut bulan tasarım dili, sanatçı Mustafa Kaya tarafından yorumlandı. Antik Yunanca’da “sınırlı olmayan“ anlamına gelen Aperion isimli eser ile otomobil tasarımı cama taşındı. Skoda’nın Çek cam işçiliğinden yola çıkan tasarım felsesinnden esinlenen eser, Skoda logolu jantlarıyla dikkat çekerken, ziyaretçiler “Sonsuz alan“ temasını bu eserde yakından gördüler.

Base 2018, Türkiye genelinde tüm Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin resim, heykel, fotoğraf ve video, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, baskı sanatları, cam ve seramik bölümlerinden yeni mezun 94 yeni nesil sanatçının 105 eserini aynı çatı altında bir araya getirdi.

Skoda, Base ile birlikte, sanata destek olarak yeni sanatçıların mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde onlara destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.