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Bir dönemin efsaneleri depoda terk edilmiş olarak bulundu

Bulgaristan’da bir depoda 11 adet hiç tescil edilmemiş E34 kasa koduna sahip BMW 5 serisi bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bulgaristan’da bir depoya giren otomobil meraklıları, içeride koltuk poşetleri bile üzerinde olan ve hiç plakalanmamış 11 adet BMW 5 serisi buldular. E34 kasa koduna sahip olan bu otomobiller bir zamanlar efsane modeller arasında yer alıyordu.

Daha önce hiç görülmemiş kondisyona sahip olan otomobiller, kapalı bir depoda hiç hava almadıkları için, neredeyse kirlenmemişler bile. Su gibi etkenlere de maruz kalmayan otomobiller, ilk alındıkları andan farksız görünüyorlar. 

Fotoğraflarda bulunan tüm otomobiller en baz donanımdaki 520i veya 525i modelleri gibi görünüyor. Depoya girdikleri 20 yıllık sürenin ardından halen kullanılabilir halde ve sorunsuz olan bu otomobiller gerçekten şaşırtıcı. Fakat bu kadar uzun süre durduğu için, kauçuklar, contalar ve motor yağının değişmesi gerekiyor.

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