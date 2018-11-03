BMW 8 Serisi Cabrio yollara çıkmaya hazır

BMW’nin 8 Serisi üzerindeki geliştirmeleri devam ediyor. Efsane modeller arasında yer alan 8 Serisi’ni tekrar üretme kararı alan BMW, gelecek günlerde BMW M8’i Los Angeles’ta tanıacak. Bu tanıtımda dikkat çeken bir yenilik daha olacak. BMW 8 Serisi cabrio yollara çıkacak. Bu otomobilin de 2019 yılında yollara çıkması bekleniyor. Üstü açık haliyle de güzel görüntü sunan otomobilin, 840d xDrive ve M850i modellerinin olacağı kesin. Her iki araçtada 8 ileri ZF şanzımana sahip olacak otomobilin M850i modelinde arka diferansiyel kilidi de yer alacak.

1955 kg ağırlığında olan 840d xDrive, 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 sn’de, 2055 kg ağırlığında olacak olan M850i xDrive’da 3.9 sn’de tamamlayacak. 250 km/s limitli son hıza sahip otomobilin, gelecek aylarda 840i adındaki daha uygun fiyatlı hali de yollara çıkacak. Rakibi olan Bentley Continental GTC, Mercedes-Benz S Cabriolet’te göre bir takım eksikleri olan otomobilde, rüzgar reflektörü elle takacağınız plastik bir parça. Daha kaliteli bir sisteme sahip olması gerektiğini düşündüğümüz bu parça yerine rakiplerinde yer alan sistemler kullanılabilirdi. Daha yüksek bir konumda olmasına rağmen, 6 Serisi Cabrio’dan 54 mm daha kısa olan otomobili, genişliği neredeyse 2 metre.