Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

BMW Group’un 2020 hedefi üretimde yenilenebilir enerji

BMW Group, Yeni BMW X3 üretimini gerçekleştirdiği Güney Afrika’daki Rosslyn Fabrikası’nda, 2018 yılı sonuna kadar sadece geri dönüşümden elde edilen elektrik enerjisini kullanmayı hedefliyor. BMW Group, 2020 yılına kadar üretim gerçekleştirdiği tesislerinin tamamında %100 çevreci enerjiye geçmeyi amaçlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BMW Group, üretim gerçekleştirdiği bütün tesislerinde 2020 yılına kadar tamamen çevreci enerji kullanmayı amaçlıyor. Yeni BMW X3’ün üretildiği Güney Afrika’daki Rosslyn Fabrikası da bu yıl sonuna kadar, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini geri dönüşümden elde edecek olmasıyla, sürdürülebilirlik bakımından örnek tesis olarak gösteriliyor. BMW Group’un son 3 yılda 400 milyon Euro yatırım gerçekleştirdiği Rosslyn Fabrikası Yeni BMW X3 üretiminde çevreci enerjiyi kullanmasıyla birlikte markanın 2020 vizyonu doğrultusunda en büyük adımı atan üretim tesislerinden biri haline geldi.
 
%100 yenilenebilir enerji
 
BMW’nin üretim teknolojisinde geldiği noktayı temsil eden Rosslyn Fabrikası, hem sahip olduğu teknolojisi hem de çevreci yapısı ile bir başyapıt olma özelliği taşıyor. Üretim için ihtiyaç duyulan enerjiyi Bronkhorstspruit’taki Bio2Watt biyolojik gaz üretim tesisinden alan Rosslyn Fabrikası, 2018 yılı sonuna kadar kullanacağı elektriğin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edecek. BMW Group da 2020 yılına kadar üretim gerçekleştirdiği bütün tesislerde %100 çevreci enerji kullanımına geçmeyi hedefliyor.
 
20 bin ton atık biyogaza dönüşüyor.
 
Beefcor tarafından yönetilen, Güney Afrika’nın en büyük besi tesisinin yanına inşa edilen ‘Bio2Watt’, bu sayede ihtiyaç duyduğu temel ‘yakıt’ olan hayvan dışkısına istediği zaman ulaşabiliyor. Her yıl 25 bin sığırın yaklaşık 40 bin tonluk gübresinin yanı sıra 20 bin ton organik atığı biyogaza dönüştüren tesis, bu gazı kullanarak elektrik üretimi sağlıyor. Burada üretilen elektrik, daha sonra BMW gibi elektrik enerjisine ihtiyaç duyan firmalar tarafından satın alınıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte Başkan Erdoğan´ı gururlandıran o anlar

İşte Başkan Erdoğan´ı gururlandıran o anlar

Reklam dönemi resmen başlıyor

Reklam dönemi resmen başlıyor

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA