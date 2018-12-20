BMW ve Mercedes araç platformları ve teknolojileri üzerine ortaklık kurabilir

Otomobil teknolojilerinin geliştirilme aşaması oldukça maliyetli ve zor süreç. Markaların satışlardaki düşüşler, ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle ortaklıklar kurması ise günümüzde olağan bir durum olarak bakılıyor. BMW ve Mercedes-Benz’in araç platformları, piller ve otonom teknolojiler konusundaki çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Fakat başta da söylediğimiz gibi artan maliyetler markaların zorlanmasına neden oluyor. Bu çalışmaların hızlanması ve maliyetlerin azalması için BMW ve Mercedes’in bir ortaklık yapabileceği söyleniyor. Tabi bu dedikodu Automotive News’in bir söylentisi.

Bu çalışma ise ortak araç üretimi anlamına gelmeyecek. Aracın görünmeyen teknolojik detaylarında olacak olan ortaklık, markaların parçalar dışında birlik yapmasına neden olmayacak. Bu çalışma tabi ki daha önce yapılmadı değil. Ford ve Volkswagen, 2017 yılında, Almanya, Avusturya ve Norveç’ten başlayan Avrupa çapında hızlı şarj ağı oluşturmak için çalışmalara başladı. 2016 yılında ise BMW, Audi ve Mercedes, Nokia’nın haritalama sisteminin satın alınması için bir iş birliği yaptılar ve otonom araçların geliştirilmesi için bu teknolojiyi kullanmayı planladılar.

Otomotiv dünyası çok çalkantılı bir süreçten geçiyor ve bu süreçte, içten yanmalı motorlardan elektrikli modellere geçen markalar, çok farklı konulara da odaklanıyorlar. Bu dönemde daha çok ortaklık söylentisi ve daha çok ortaklık göreceğimiz kesin gibi görünüyor. Belki de gelecekte elektrikli otomobillerde sürücü bile görmeyebiliriz.