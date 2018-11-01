BMW’nin elektrikli SUV’u iX3, kamuflajını azaltmış halde yollarda

Jaguar i-Pace, Audi E-Tron gibi modeller elektrikli otomobilde yeni bir dönem açmayı başardılar. Hızlanan elektriklenme çalışmalarının ardından BMW’de elektrikli SUV sunmayı planlıyor. Nisan 2018’de Pekin Motor Show’da gösterilen iX3 konsepti sonrasında bu otomobil yollarda dolaşmaya başladı. Ortaya çıkan görüntülerde araçtaki ufak kaplamalar da araçta son duruma gelindiğini bizlere gösteriyor. Araçta egzoz çıkışlarının olmaması, üzerinde elektrikli test aracı stickerı olması bu aracın iX3 olmasına kesin gözle bakmamızı sağlıyor. Aracın üzerinde ufak değişiklikler sunulacak olduğunu ise sadece tamponların gizlenmiş olduğundan anlayabiliriz.

BMW’nin alışıldık böbrek ızgarası, konsept modelinde de olduğu gibi kendini koruyor. BMW’nin diğer modellerine göre çok farklı olmayan otomobil, X3’ün tasarımından çok farklı görünmüyor. Büyük hava girişlerinin kapanmasını beklediğimiz otomobilde, i3 ve i8 gibi radikal tasarım değişikliği yok. BMW’nin alışıldık böbrek ızgarası, konsept modelinde de olduğu gibi kendini koruyor. BMW’nin diğer modellerine göre çok farklı olmayan otomobil, X3’ün tasarımından çok farklı görünmüyor. Büyük hava girişlerinin kapanmasını beklediğimiz otomobilde, i3 ve i8 gibi radikal tasarım değişikliği yok.

Otomobilin üzerindeki sıfır emisyonlu aktarma organı, Alman üreticinin gelecekte 11 elektrikli BMW modelinin üzerinde yer alacak. iX3’ün üretim versiyonu, yenilenen i3 ve 2019’da ortaya çıkacak olan Mini E’den sonra 3. Saf elektrikli model olacak.