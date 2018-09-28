BMW’nin ilk elektrikli otomobili i3 yeni pili ile daha fazla menzil sunacak

BMW’nin elektrikli otomobil ailesinin ilk üyesi olan i3, güçlenen motoru ve makyajlanan yüzü ile ortaya çıkmıştı. Şimdi ise i3’ün bataryasında değişikliğe gidiliyor. 94 Ah lityum-iyon batarya yerine, yeni 120 Ah bataryaya sahip olan otomobil yüzde 30 oranında daha fazla menzil sunacak. 300 km menzile sahip olan yeni i3s modeli, yeni batarya ile 55 km daha fazla menzile sahip olacak. Geliştirilen batarya teknolojisi ile ağırlığını koruyan bu büyük batarya, aracın hızlanma değerlerini de değiştirmiyor. Samsung ile ortaklaşa geliştirilen bu batarya, boyut, ağırlık olarak en ufak bir değişime uğramamış. 50 kW’lik DC şarj ile 42 dakika da şarj olan batarya, şebeke elektriğinden 15 saatte şarj olabiliyor.

Yeni bataryanın ardından BMW, i3 için yeni bir spor paketi duyurdu. Geniş açılı spor ön süspansiyon sayesinde 10 mm alçalan otomobil, yeni viraj denge çubukları, yeni yay ve amortisörler ile 20 inçlik jantlara sahip. Bu sayede çok daha iyi yol tutacak olan i3, yeni hotspot teknolojisini içerisinde barındıracak.