BMW’nin merakla beklenen otomobili X7, sonunda ortaya çıktı

BMW, Land Rover Discovery ve Mercedes-Benz GLS’ye rakip olacak bugüne kadarki ürettiği en büyük SUV ile karşımıza çıkıyor. Kasım ayında Los Angeles fuarında ilk kez tanıtılması beklenen otomobilin gizli videoları bizleri sürprizlerin beklediğini söylüyordu. BMW’nin G06 koduna sahip olan X7 modeli, BMW’nin açıklamasına göre 7 Serisi konforunu X5’in arazi performansı ile birleştiren bir model. Lansman rengine bakıldığında da BMW 7 Serisi’nin lansman rengiyle aynı olduğu fark edilen otomobilin dışında BMW sırada X8 modelini üretmeye hazırlanıyor. Çift sayılarda sportif otomobiller sunan BMW, X8 ile sportif bir SUV sunacak gibi duruyor.

Konsept otomobilin benzer tasarımına sahip olan yeni X7, tasarım detaylarında 7 Serisini barındırıyor. 5151 mm uzunluğu ile X5’ten 230 mm daha uzun olan otomobilin dingil mesafesi en uzun dingil uzunluğuna sahip olan 7 serisinden sadece 89 mm daha kısa. 1990 mm genişliğe sahip olan otomobil, 1805 mm yüksekliğe sahip.

Tasarımında değişiklikler barındıran otomobilin 12.3 inçlik dokunmatik multimedya sistemi diğer BMW modellerinden biraz farklı duruyor. Gösterge paneli ile bağlantılı gibi görünen bu ekran, temassız harekete de izin veriyor. Tüm modellerinde standart olarak dört bölgeli klima, vakumlu kapılar, üç parçalı cam tavan ve geri vites kamerasını standart olarak sunacak olan otomobil, 2+2+2 konfigrasyonu ile de satın alınabiliyor. Yedi koltuklu versiyonunda koltuklar açık halde 326 litre, kapalı halde 740 litre hacim sunan otomobilin tüm koltukları kapatıldığında 2120 litreye kadar bagaj hacmi sunuluyor.

Ülkemize büyük ihtimalle 3.0 litrelik sıralı altı silindirli dizel motor ile gelecek olan otomobilin 0-100 km/s hızlanması sadece 7.0 sn olacak. Hibrit versiyonuna da sahip olmasını beklediğimiz otomobilin, Çin’deki yeni kriter nedeniyle elektrikli motorlar en az 100 km menzile sahip olacağını düşünüyoruz. Daha dar sokaklardan dönmek için integral direksiyon sisteminin sunulacak otomobilde 21 ve 22 inç jant seçenekleri sunulacak.