BMW’nin yeni amiral gemisi X7

BMW, bir Spor Aktivite Aracı’nden (SAV) beklenen çevik ve çok yönlü sürüş özellikleri ile seçkinlik ve ferahlığı birleştiren en lüks modeli BMW X7 üzerindeki sır perdesini kaldırdı. BMW’nin en yeni ve bugüne kadar ürettiği en büyük modeli olan BMW X7, iç mekanında sunduğu etkileyici genişliği, üst sınıf tasarımı ve son teknoloji ürünü ekipman özellikleri sayesinde lüks segmentte yeni bir sayfayı açmaya hazırlanıyor. BMW X7'nin markanın portföyüne eklenmesi, BMW Group'un lüks segmentteki devam eden model atağının önemli bir adımını temsil ediyor.

Boyu 5 metrenin üzerinde.

5,151 milimetre uzunluğunda, 2,000 milimetre genişliğinde ve 1,805 milimetre yüksekliği ile 3,105 milimetrelik bir dingil mesafesine sahip olan BMW X7, BMW X model ailesinin yeni lideri olarak öne çıkıyor. Keskin çizgiler ve geniş yüzeylerin hâkim olduğu yeni tasarım dili, aracın dikkat çekici aurasının temelini oluşturuyor. Olağanüstü büyük BMW Böbrek Izgara’sıyla dikkat çeken ön kısım, otomobilin güçlü karakterine vurgu yapıyor. BMW X7, LED farlarla standart olarak gelirken, 600 metreye kadar yüksek huzme aralığına sahip olan ve farlardaki mavi x-şekilli elemanlarla kolayca tanımlanabilen BMW Laserlight da isteğe bağlı olarak tercih edilebiliyor.

Üç sıra koltuk ve lüks bir ambiyans.

Yeni BMW X7'de, üç koltuk sırasının (toplamda yedi kişi için alan) standart olarak dâhil edilmesi, iç mekânın ferahlığı ve çok yönlülüğünün altını çiziyor. Üçüncü sıradaki iki yolcu kolçaklar, bardaklar ve USB bağlantı noktaları ile birlikte tam boy koltuklarda yolculuk yapabiliyor. Orta sıra, bir seçenek olarak iki ayrı konfor koltuklarından oluşabiliyor. Tüm koltuklar bir düğmeye basılarak elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Önyükleme kapasitesi, gerektiğinde 326 litreden 2.120 litreye çıkarılabiliyor. Dikkatlice seçilmiş ve özenle hazırlanmış malzemeler, lüks hissine katkıda bulunuyor. BMW X7, Vernasca deri kaplama, dört bölgeli otomatik klima kontrolü, üç bölümden oluşan panoramik cam tavan ve Welcome Light Carpet ve Dynamic Interior Light gibi ortam aydınlatmaları ile standart olarak geliyor. Seçenekler listesindeki önemli noktalar arasında beş bölgeli otomatik klima kontrolü, Özel Esanslı Ortam İklimlendirme, Panorama Cam Tavan Sky Lounge, Bowers & Wilkins Diamond Surround Ses Sistemi ve arka koltuk eğlence sistemi yer alıyor.

BMW Intelligent Personal Assistant ile geliyor.

Design, Pure, Excellence ekipman serileri ile birlikte M Sport ve BMW Individual seçenekleri de müşterilerin iç ve dış tasarımı kişisel tarzlarını yansıtacak şekilde uyarlamalarını sağlıyor. BMW X7, BMW İşletim Sistemi 7.0 (BMW Intelligent Personal Assistant dahil) ile birlikte Cockpit Professional'ı standart olarak sunuyor. BMW X7'de yer alan BMW Live Cockpit Professional, her biri 12,3 inç diyagonal ekrana sahip tam dijital gösterge kümesi ve Kontrol Ekranı’nı kapsıyor. Uzaktan Yazılım Güncelleme ile tercih edilebilecek olan BMW Intelligent Personal Assistant da dijital bağlantı alanındaki en son gelişmeleri sunuyor. “Hey BMW” komutu ile etkinleştirildikten sonra, sürücünün aracın işlevlerini kullanmasına yardımcı olan dijital yol arkadaşı, otomotiv sektöründeki en gelişmiş dijital asistan olarak öne çıkıyor.

Güçlü motor serisi.

BMW X7’de görev yapan motorlar, 8 ileri Steptronic şanzıman, BMW xDrive ve M Spor diferansiyel ile ürettikleri gücü yere aktarıyor. BMW X7 xDrive40i’de 340 bg güç üreten 6 silindirli benzinli bir ünite görev yapıyor. Bu motor 100 km’de ortalama 9.0 litre yakıt tüketiyor. BMW X7 xDrive30d'de 265 bg güç üreten 3.0 litre hacimli bir dizel motor görev alıyor. Bu motor ise 100 km’de 6.5 litre yakıt tüketiyor. Dizel motorların zirvesini ise 400 bg gücündeki X7 M50d oluşturuyor. Mükemmel ayarlanmış şasi sistemleri konfor, çeviklik ve off-road performansını artırıyor. BMW X7, her iki aksta hava yayları dahil olmak üzere; elektronik olarak kontrol edilen amortisörleri ile gelen Adaptif Süspansiyon sistemine ve standart olarak sunulan bir dizi şasi teknolojisine sahip. Aracın yüksekliği bir tuşa basarak ihtiyaç halinde 80 milimetreye kadar değiştirilebiliyor.

Yenilikçi Off-road paketi.

BMW X7’de konfor, çeviklik ve off-road performansını daha da artırmak için bir dizi şasi sistemi yer alıyor. Integral Aktif Direksiyon ve Aktif takla koruma özellikli Executive Drive Pro sistemi, daha çevik yol tutuş ve daha fazla denge sunuyor. BMW X7 M50d'nin dışındaki tüm modeller için bir off-road paketi de tercih edilebiliyor. Bu paket, xSand, xGravel, xRocks ve xSnow olmak üzere dört sürüş modu arasında seçim yapmak için ekstra bir düğme içeriyor. Bu modlar, sürüş yüksekliği, xDrive sistemi, gaz tepkisi, şanzıman hızı ve DSC girdileri için ideal ayarları etkinleştirerek söz konusu yüzey için aracın hazırlanmasını sağlıyor.

Daha fazla konfor ve güvenlik için sofistike sürücü destek sistemleri.

Yeni BMW X7'nin ilerici lükse olan bağlılığı, konfor ve güvenliği artırmak için kapsamlı sürücü yardım sistemleri dizisinde yeni bir sayfa açıyor. Stop & Go fonksiyonlu Aktif Cruise Control'ün yanı sıra, kullanıcılar ayrıca Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme Uyarısı ve Şeritten Ayrılma Uyarısı, Şerit Takip Asistanı ile birlikte Profesyonel Sürüş Asistanı paketini de tercih edebiliyor. Bu pakette yan çarpışma koruması, kaçınma yardımı, trafik geçiş uyarısı, öncelik uyarısı ve yanlış yol uyarısı yer alıyor.