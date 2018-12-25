BMW’nin yenilenen 3 Serisi’nin en büyük rakibi A4, yeni yüzüyle bizleri karşılayacak

Audi, en büyük rakiplerinin yenilenmesine rağmen, sunduğu motor seçenekleri, teknolojileri ve sürüş dinamikleriyle halen güncel görünen bir model. BMW 3 Serisi’nin tamamen yenilenmiş olması ise Audi’yi zora sokan noktalardan. Teknolojik olarak bir çok yeniliğe sahip olan yeni 3 Serisi, Audi A4’ün en büyük rakibi. Audi’nin tamamen yenilenen modellerinin ardından A4 modelini de artık yeni yüzüne adapte ediyor. Markanın yenilenmeyen 3 modelinin biri olan A4, rakiplerine göre daha üstün bir yüz ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. 2019 yılının sonlarında karşımıza çıkmasını beklediğimiz modelin, dış ve iç tasarımında çok detaylı değişimler bekliyoruz.

İç mekanda yeni A4, A6 ile benzer bir iç mekana sahip olacak. Tamamen ekranlardan oluşacak olan iç mekanda iki farklı dokunmatik ekran görmek mümkün olacak. Yeni motor seçeneklerinde de 48 volt hibrit sistemine sahip olacak olan aracın, 1.4 litrelik motor seçeneği 1.5 litre EvoTSI ünite ile değişecek. İç mekanda yeni A4, A6 ile benzer bir iç mekana sahip olacak. Tamamen ekranlardan oluşacak olan iç mekanda iki farklı dokunmatik ekran görmek mümkün olacak. Yeni motor seçeneklerinde de 48 volt hibrit sistemine sahip olacak olan aracın, 1.4 litrelik motor seçeneği 1.5 litre EvoTSI ünite ile değişecek.