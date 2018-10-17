BOM E-Team'in 3. yarışı Nürburgring'deydi

Borusan Otomotiv Motorsport tarafından ‘Sanaldan gerçeğe giden yol’ sloganı ile organize edilen 6 yarışlık şampiyonanın üçüncü ayağı 14 Ekim’de, sanal Nürburgring Pisti’nde gerçekleşti. Üç seansta yapılan eleme turlarının ardından en iyi 23 derecenin 2 saniye içinde yer alması, katılan e-sporcuların gerçek yarışları aratmayan bir mücadele içine girdiklerini gözler önüne serdi. Borusan Otomotiv Motorsport’un YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan yarış, WTCC’nin ve MotoGP’nin Türkiye’deki sesi, duayen motor sporları spikeri Yiğit Top tarafından, Takım Direktörü İbrahim Okyay ve E-Team Teknik Sorumlusu Alişan Fidan’ın yorumları ile sunuldu.

BOM Akademi’den gerçek pistte eğitim

İlk dört dereceyi elde eden e-sporcular, 23 Aralık tarihinde İstanbul Park sanal pistinde gerçekleşecek olan finalde yarışma ve BOM Akademi’den gerçek pistte Performans Sürüş Eğitimi alma hakkı kazandılar. Final yarışı katılımcıları arasından seçilecek yetenekli e-sporcular BOM E-Team sporcusu olarak 2019 sezonunda katılacakları sanal yarışlarda desteklenecekler. Ayrıca BOM Akademi eğitimlerinde yetenekli bulunan sporcular Borusan Otomotiv Motorsport tarafından motorsporları eğitimi alacak ve BOM’un gerçek yarış otomobilleri ile deneyim yaşayacaklar. Bir sonraki yarış 18 Kasım’da İtalya’nın ünlü Mugello Pisti’nde koşulacak. Katılmak isteyenler www.bometeam.com adresinden ön kayıt yaptırabiliyor.