Bosch, dünyanın ilk kavisli gösterge panelini yollara çıkartıyor

Akıl almaz bir başarı: Bosch, dünyanın ilk kavisli gösterge panelini seri üretim bir aracın kokpitine yerleştiriyor. Evlerin salonlarında ve akıllı telefonlarda uzun süredir bulunan özellik artık seri üretimde türünün ilk örneği olarak Bosch tarafından yollara çıkartılıyor. Car Multimedia İş Kolu Başkanı Steffen Berns, “Düz ekran günleri sona erdi. Bosch, dünyanın ilk kavisli gösterge paneli ile araç kokpitlerine yeni bir boyut getiriyor.” dedi. “Kavisli” gösterge paneli, yeni Volkswagen Touareg’in Innovision Kokpit'i ile dünyada ilk kez görücüye çıkıyor. Bu, Volkswagen’in direksiyon arkasında yer alan analog ekran teknolojisini özgürce yapılandırılabilen, yüksek çözünürlüklü, kavisli bir ekranla değiştirdiği anlamına geliyor. Sürücünün o anda istediği şeye bağlı olarak ekran, geniş bir alanı kapsayan navigasyon haritalarını, sürücü bilgilerini veya sürücü destek sistemlerinin durumunu gösterebiliyor. Kavisli gösterge paneli daha net görüntü veriyor ve güneş ışığında bile dört kat daha az yansıma yapıyor.

Daha fazla emniyet, daha fazla alan ve daha fazla özgürlük

Dijital, kavisli bir gösterge ekranı ile Bosch, araçlardaki gösterge panellerinin de artık düz olmak zorunda olmadığını kanıtlıyor. Kavis derecesi, insan gözünün doğal kavis derecesine benziyor. Sonuç olarak sürücü, ekranın kenarında bile olsa gösterge ışıklarını ve uyarı sinyallerini çok daha iyi fark edebiliyor. Evlerin salonlarında sadece tek bir kişinin optimum görüş açısında oturabildiği kavisli televizyonlarla karşılaştırıldığında kavisli gösterge paneli bariz bir avantaj sağlıyor. Bu televizyonların aksine, araç içerisinde yer alan kavisli gösterge paneli optimal bir şekilde sürücünün görüş alanı içerisinde yer alıyor. Berns, “Sürücüler, emniyet ve rahatlık açısından kavisli gösterge panellerinden fayda sağlıyor. Ayrıca bu ekran türü, otomotiv üreticilerine de kokpit tasarımı konusunda daha fazla özgürlük ve daha fazla alan sağlıyor.” dedi. Bugünlerde çok fazla sayıda otomotiv üreticisi, mekanik anahtarlar, butonlar ve kontroller kullanmaktan kaçınıyor. Büyük boyutlu monitörlere olan talep, aynı Bosch tarafından üretilen kavisli gösterge paneline olan talep gibi yüksek bir artış gösteriyor. Yüzeyin altında çok sayıda dijital ekranı bir araya getirirken, benzer büyüklükte ve kavisli olmayan bir ekrana oranla neredeyse 2 santim daha az yer kaplıyor.

Kokpitte ne isterseniz var

Hız ölçer, navigasyon haritaları ve telefon listesi: yaklaşık 31 santimetre (12,3 inç) ekran diyagonaline sahip gösterge panelinde gösterilen içerikler, sürüş durumuna ve kişisel tercihe bağlı olarak sürücü tarafından belirleniyor. Kontrol ünitesi üzerinde kokpitin arka kısmında sürücünün göremediği akıllı bir kontrol sistemi yer alıyor. Bu kontrol sistemi sürücünün bir bakışta görmek istediği ekran içeriklerini görmesini sağlıyor. Mevcut yolculuğa dair ayrıntılı bilgiler, navigasyon haritası ve telefonda kayıtlı kişilerden o anda çalan şarkı listesinin ayrıntılarına kadar birçok şey seçilebiliyor. Her bir bilgi ekranın tamamında tek başına veya diğer içeriklerle birlikte gösterilebiliyor. Geleneksel hız ölçere ek olarak navigasyon haritasını ve telefon kişi listesini görüntülemek isteyenler, çok fonksiyonlu direksiyonu veya bilgi-eğlence sisteminin ekranını kullanarak bu seçimleri kolay ve rahat bir şekilde yapabilirler. Gösterge panelinde navigasyon haritasına doğrudan hedefli bir yakınlaştırma yapmak da mümkün. Bu, Touareg’in Innovision Kokpiti’nde görücüye çıkacak olan bir başka yeni özellik.

Dört kat daha az parlama

Titreşimler, sıcaklık değişiklikleri, arızalara duyarlılık: kalite ve sağlamlık açısından araç ekranlarından beklentiler yüksektir. Buna ek olarak sürücü, güneşin doğrudan araç ekranına geldiği durumlarda bile ekrandaki görüntüleri güvenilir bir şekilde okuyabilmelidir. Bu nedenle Bosch’un yeni kavisli gösterge paneli özel bir üretim süreci kullanıyor. Şu ana kadar bu süreç, parlak ortam ışığında bile yüksek kontrasta sahip düz ekran üretiminde kullanılıyordu. Bosch bu süreci ilk defa, iş ortakları ile birlikte, büyük ölçekli kavisli gösterge ekranı üretiminde kullanıyor. Optik bağlama olarak adlandırılan bu süreçte, gösterge ekranını ve camı doğrudan birbirine bağlamak için bir ince sıvı kullanılıyor. İki bileşenin mükemmel bağlantısı sayesinde gösterge paneli, normale göre dört kat daha az ışık yansıtıyor Sürücü açısından bu neredeyse hiçbir parlama olmadığı anlamına geliyor ve ekran hem doğrudan güneş ışığında hem de karanlıkta kontrast ve netlik açısından zenginlik sağlıyor.