Bosch’tan mySPIN ile motosiklet sürücüleri için daha fazla güvenlik, daha az dikkat dağınıklığı

İki tekerlekli bir araç üzerinde ve trafikteyken telefon kullanmak kulağa hiç de akıllıca gelmiyor! Fakat Bosch ve Innofact AG tarafından Almanya’da gerçekleştirilen bir anket, motosiklet sürücülerinin yaklaşık yüzde 90’ının yolculukları sırasında güzergah planlamak için ya da molalarında akıllı telefon kullandığını gösteriyor. Katılımcıların üçte biri (yüzde 34) ise yolculuk sırasında akıllı telefonlarına ulaşmaya çalıştığını söylüyor ki, bu oldukça tehlikeli bir davranış

Almanya’da yaşları 16 ila 69 arasında değişen, motosiklet ya da scooter kulanıcısı 1.062 kişiyle gerçekleştirilen anket, kullanıcıların sürüş sırasında akıllı telefonlarını kullanmak istediğini gösteriyor. Ancak Bosch’a göre bunun hem sürücüler hem de diğer karayolu kullanıcıları için güvenli bir şekilde yapılması gerekiyor.

Bosch bu amaçla, mySPIN akıllı telefon entegrasyonunu geliştirdi. mySPIN’in amacı, sürücülerin dikkatinin dağılmamasını sağlamak. Bosch İki Tekerlekli Araçlar ve Motorlu Araç Sporları Birimi Başkanı Geoff Liersch, “Sürüş keyfini azaltmadan ya da motosiklet sürmenin doğasını değiştirmeden yolları daha güvenli hale getirmek istiyoruz” dedi.

Yakıt bittiğinde en yakın benzin istasyonunu da gösteriyor

mySPIN akıllı telefon entegrasyonuyla sürücüler, akıllı telefonlarının ekranını motosiklet üzerinden görebiliyor. mySPIN, motosiklet ekranında sadece önemli bilgiler gösterilecek şekilde akıllı telefondaki uygulamaları ayıklıyor. Telefon iki tekerlekli araca bağlanıyor ve sürücü; kişiler, takvim ya da sık kullanılan uygulamalar gibi telefonda yer alan verilere gidondaki butonlar ve kontrol düğmeleriyle erişebiliyor.

Uygulamalar arası iletişim ve telefonda kayıtlı olan kişilere doğrudan erişim sayesinde güzergâh oluşturmayı kolaylaştırıyor. Motosikletin CAN veri yoluna ve buluta bağlı olan sistem, motosikletin yakıtının azalması durumunda da sürücüyü, yakınlardaki benzin istasyonları hakkında önceden bilgilendiriyor.

Bosch, mySPIN’de aralarında Calimoto, Sygic ve Mireo’nun da bulunduğu birçok uygulama ortağıyla iş birliği yapıyor.