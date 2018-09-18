Bozankaya, Berlin’de düzenlenen Innotrans 2018 Fuarı’na elektrikli otobüsüyle katıldı

Uluslararası platformda toplu ulaşım araçları üretimiyle adını duyuran Bozankaya, Berlin’de düzenlenen ve Dünyanın en önemli ulaştırma fuarları arasında yer alan Innotrans 2018 Fuarı’na yeni nesil elektrikli otobüsü SILEO S18 ile katıldı.

Fuara katılımlarıyla ilgili bir açıklama yapan Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay “Berlin’de düzenlenen ve ulaştırma fuarları arasında önemli bir yeri olan Innotrans 2018’de ülkemizi temsilen yer almaktan dolayı mutluyuz. Türkiye’de ilkleri başaran bir marka olarak yurt dışından da yoğun ilgi görüyoruz. Özellikle Avrupa’daki belediyeler elektrikli araçlara çok daha fazla ilgi duyuyor. Burada elektrikli otobüsümüz SILEO S18’i sergilesek de standımıza gelen müşterilerimize tüm araçlarımız hakkında detaylı bilgi veriyoruz. Haziran ayında Bangkok’a gerçekleştirdiğimiz metro ihracatıyla yurt dışındaki birçok firma ve ülkenin dikkatini çektik. Bu bilinirliğimizi fuarda avantaja çevirmek için birçok firmayla yakın görüşmelere başladık. Innotrans 2018 ile yeni ülkelere ulaşarak ihracatımızı artırmak istiyoruz.” dedi.

18 metre uzunluğundaki SILEO S18, çevre dostu, sessiz, verimli ve sıfır emisyon özellikleriyle ön plana çıkarken, 4 saatlik bir şarjla 400 km mesafeyi kat edebiliyor. İlk kez Elazığ’da yollara çıkan SILEO S18, fuarın ilk gününde Avrupa’daki belediyelerin ilgi odağı oldu.

SILEO, sahip olduğu teknik üstünlüğü ile fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp kendi bataryasını sefer halinde şarj edebiliyor (rejenaratif), 346 kWh akü kapasitesiyle de ortalama 4 saatte tam şarj olup hizmet vermeye devam edebiliyor. 18 metre uzunluğa ve tek körüğe sahip olan Yeni SILEO S18, maksimum 75 km/s hıza ulaşabiliyor. İçten yanmalı motor yerine aks üzeri elektrikli motor kullanılmasıyla geniş ve ferah bir iç hacim sunan SILEO S18, yaklaşık 150 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

Bozankaya’nın ürettiği ilk nesil elektrikli araca oranla ağırlığı artırmadan araç iskeletinde farklı materyaller kullanarak tasarlanan yeni nesil SILEO’da tasarım daha modern çizgiler barındırıyor. Ayrıca geliştirdiği batarya sistemi sayesinde ilk nesil elektrikli otobüse göre daha düşük ağırlıktaki bataryalarla aynı menzili sağlayabilecek enerji depolaması sağlanabiliyor. Modern şehirlerin yeni ulaşım aracı olmayı hedefleyen SILEO’nun tüm Ar-Ge geliştirmeleri Bozankaya Ar-Ge Merkezi’nde Bozankaya mühendislerinin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Hızlı yolcu indirme ve bindirme olanağı sağlayan %100 alçak tabanıyla SILEO, şehir içi ulaşımda sıfır emisyon ile çevre dostu bölgeler oluşturulmasına yardımcı oluyor. Yeni nesil SILEO, %75’e kadar fren enerjisini geri dönüştürebiliyor ve bu sayede sürüş mesafesini de büyük ölçüde artırabiliyor. Bir jeneratör görevi gören çekiş motoru, frenleme enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor ve sürüş esnasında bataryayı dinamik olarak şarj ediyor. Dizel araçlar genel koşullarda 100 kilometre başına 50 litre yakıt tüketirken, tüm yol koşulları dikkate alındığında körüklü 18m SILEO ortalama 1,1 kWh/km, yani yaklaşık 40 kuruşluk tüketim sergiliyor. Yolculuk esnasında rahatsız edici hiçbir motor gürültüsü olmayan SILEO, bu formuyla modern şehir hayatına da uyum sağlıyor.

Bir Ar-Ge firması olarak faaliyetlerine başlayan Bozankaya’nın ürün gamında elektrikli otobüslerin yanında modern troleybüs sistemi trambusler ve raylı sistem araçları da yer alıyor. Malatya’da hizmet veren 25 araçlık trambus filosu ve Kayseri’de hizmet veren 30 araçlık alçak tabanlı tramvay filosuyla rüştünü ispat eden Bozankaya, Haziran ayında Türkiye’nin ilk metro ihracatına da imzasını attı.

Bozankaya, Türkiye’nin ilk elektrikli otobüslerinin, ilk trambuslerinin, ilk yerli tasarım alçak tabanlı tramvaylarının, ilk metro araçlarının üretilip ihraç edildiği üretim merkezini kurmak için toplamda 50 Milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptı.