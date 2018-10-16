Bozankaya, Latin Amerika’ya yerli üretim araç satışı için düğmeye bastı

Adını Türkiye’de düzenlenen 8 elektrikli otobüs ihalesinin tamamını kazanarak ve Haziran ayında Bangkok’a metro ihracatına başlayarak duyuran Bozankaya’ya ilgi her geçen gün artıyor. Son zamanlarda Almanya’da birçok şehrin ilgisini çeken, yeni siparişler alan ve kendi Ar-Ge’siyle her şehrin ihtiyacına göre farklı çözümler sunabilen Bozankaya’ya, Şili ve Kolombiya Büyükelçileri ziyarette bulundular.

Şili Büyükelçisi Ekselansları Sayın José Manuel Silva Vidaurre ve Kolombiya Büyükelçisi Ekselansları Sayın Juan Alfredo Pinto Saavedra’yı Bozankaya tesislerinde konuk eden Murat Bozankaya, üretimdeki yeniliklerini, raylı sistemler konusundaki geliştirmelerini, her ülke ve şehre özel hazırladıkları çözüm projelerini büyükelçilere aktardı.

Şili ve Kolombiya Büyükelçileri, Türkiye’nin en büyük ve en modern raylı sistemleri üretim merkezini yerinde görmek, Bozankaya’nın üstün Ar-Ge kabiliyeti ve üretim teknolojisini yerinde keşfetmek, devam eden ve planlanan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi almak, potansiyel işbirliği fırsatlarını görüşmek üzere ziyarette bulundular. Üretim kalitesinden etkilendiklerini belirten Şili Büyükelçisi Ekselansları Sayın José Manuel Silva Vidaurre “Firma sahibi Murat Bozankaya’nın daveti üzerine bu müthiş fabrikayı yakından görme fırsatını elde ettim. Kendi tasarladıkları elektrikli otobüsleri ve raylı sistem araçlarını üretiyorlar. Kendi teknolojilerini geliştirmişler ve bunları dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyorlar. Firmanın Latin Amerika’da, özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çevreyi kirletmeyen ulaşım araçlarını teşvik ettiğimiz Şili’de, çok parlak bir geleceği olabilir.” dedi.

Kolombiya Büyükelçisi Ekselansları Sayın Juan Alfredo Pinto Saavedra ise “Bozankaya’nın Ankara’daki raylı sistem ve elektrikli araçlar üretim merkezini ziyaretimizde metro aracı ve elektrikli otobüs üretim bantlarını, aynı anda 12 vagon/aracı boyayabilme kapasitesine sahip boya merkezini, elektrikli araçlar için AR-GE ve üretimi yapan batarya merkezini, 90m uzunluğunda ve farklı özelliklerde olan yüksek teknoloji üretim robotlarını inceledik.

Bozankaya Türkiye’de ihalesi yapılmış olan 8 elektrikli otobüs ihalesinin de tedarikçisi, Türkiye’nin ilk raylı sistem ihracatını Tayland’a, ilk elektrikli otobüs ihracatını Almanya’ya yapan, tasarımı ve üretimi tamamen kendisine ait olan tramvay aracını Kayseri’ye teslim eden firma. Bunlar gibi yüksek teknoloji araçlar ile Kolombiya’daki dizel araçların elektrikli araçlar ile değiştirilmesi sonrasında yüksek yakıt tasarrufu sağlanacak ve hava kirliliği azalacaktır düşüncesindeyim.

Kolombiya’daki iş ve yatırım fırsatları için görevim boyunca Bozankaya ile yakın iletişim halinde olduk. Türkiye’deki Büyükelçilik görevimin sona ermek üzere olduğu bu zamanlarda Bozankaya’nın Kolombiya’da önemli projelere imza atacağına dair inancım tamdır.” açıklamasında bulundu.

Şili ve Kolombiya Büyükelçilerinin ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını belirten Murat Bozankaya ise “Şili ve Kolombiya Büyükelçilerini Anadolu’nun kalbi Ankara’da yer alan 100.000 m2’lik tramvay, metro, elektrikli otobüs üretim ve AR-GE tesisimizde ağırlayıp, gerçekleştirebileceğimiz projeler için fikir alışverişinde bulunmak çok yararlı oldu” dedi.