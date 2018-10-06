Brisa, Türkiye’nin ilk “Yerli Üretim” logolu lastiklerini pazara sunuyor

Brisa, Türkiye’nin ilk “Yerli Üretim” logolu lastiklerini araç sahipleriyle buluşturuyor. Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu hale getirilen "Yerli Üretim" logosu uygulamasıyla birlikte lastik sektöründe bunu ilk hayata geçiren Brisa oldu.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarının Türkiye’de üretilen lastikleri, uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından “Yerli Üretim” logolu olarak sevk edilmeye başlandı ve Brisa’nın tüm Türkiye’deki 1400 satış noktasına ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bu lastikler Brisa’nın İzmit ve Aksaray’daki fabrikalarında yerli olarak üretiliyor.

Brisa, Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojilerle %94 olan yerli üretim oranını yükseltmeyi, yerli hammadde ve tedarikçi geliştirme çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor. Brisa, 2.700’ün üzerinde çalışanı ve satış noktalarındaki 10.000’i aşkın çalışandan oluşan bayi ağıyla Türkiye’ye hizmet ediyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen yıl belgelendirilen Ar-Ge Merkeziyle Brisa, yerli teknolojiyi aynı zamanda tüm dünyaya ulaştırıyor. Yerli Ar-Ge, yerli üretim ve güçlü ihracat için yatırım yapan Brisa, 70 ülkeye Lassa markasını sunuyor. Böylece ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol oynayan şirket, 2018 yılında 1 milyar TL’nin üzerinde ihracat hedefliyor.