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Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörlüğü’ne yeni isim

BP-Castrol bünyesinde 1998 yılından bu yana önemli pozisyonlarda görev alan Aslı Yetkin Karagül, Kasım 2018 itibariyle Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörlüğü görevine atandı.

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Türkiye’nin önde gelen madeni yağ üreticilerinden Castrol’de uzun yıllardır çeşitli görevler üstlenen Aslı Yetkin Karagül, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörlüğü görevine atandı. Karagül, Kasım 2018 itibarıyla yeni görevini yürütmeye başladı.
 
Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Aslı Yetkin Karagül, yüksek lisansını SDA Bocconi ve ESADE üniversitelerinde Satış ve Pazarlama Yönetimi bölümünde tamamladı.  İş hayatına 1998 yılında BP Madeni Yağlar biriminde başlayan Karagül, 2001 yılında BP Castrol birleşmesi ile Madeni Yağlar bünyesinde pazarlama, özel müşteriler yönetimi, finans ve yatırımlar alanlarında görev aldı. Karagül sırasıyla; 2004 yılında Türkiye, Ortadoğu, Afrika bölgesi Ağır Vasıtalar Pazarlama Müdürlüğü, 2005-2008 yılları arasında Araç Üreticileri Kilit Müşteri Yöneticiliği, 2009-2012 yılları arasında Avrupa ve Afrika Bölgesi Marka ve Teklif Geliştirme Müdürlüğü, 2013-2014 yılları arasında Avrupa ve Afrika Markalar Takım Liderliği, 2014-2017 yılları arasında Türkiye, Ukrayna, Orta Asya Pazarlama Müdürlüğü ve 2017-2018 yılları arasında da Global Ağır Vasıta ve Endüstriyel Marka Liderliği görevlerini üstlendi.
 
Castrol Türkiye, Ukrayna, Orta Asya Direktörü görevini 2015’ten bu yana yürütmekte olan Kamuran Yazganoğlu’ndan devralan Karagül, evli ve 3 çocuk annesi.

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