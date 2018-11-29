Cıtroën C5 Aırcross Avrupa’da “Yılın Otomobili” finalisti oldu

Citroën’in C3 Aircross ile başlattığı SUV hareketinin en yeni temsilcisi C5 Aircross, 1964 yılından günümüze, aralıksız olarak Avrupa’da Yılın Otomobili'ni seçen COTY’nin 23 Avrupa ülkesindeki 60 otomobil gazetecisinin 38 otomobil arasından finale bıraktığı 7 otomobilden biri oldu. COTY’yi kazanmak için fiyat-kalite endeksi, tasarım, konfor, güvenlik, teknoloji ve çevreci performans konularında lider özellikler göstermesi gerekiyor.

COTY 2019 finallerine katılmaya hak kazanan Citroën C5 Aircross, tasarım için pratiklikten taviz vermek istemeyen müşterilerin beklentilerini gözeterek tasarlandı. Global otomobil satışlarının dörtte birini oluşturan ve her geçen gün büyüyen SUV segmentinin en güçlü oyuncularından birisi olmaya aday olan C5 Aircross, göz alıcı tasarımının yanında yüksek konforuyla da rekabette bir adım öne çıkıyor.

Citroën’in yeni SUV’u C5 Aircross benzersiz, enerjik ve kendinden emin tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. C5 Aircross; 4,50 metrelik uzunluğu, otomobile güçlü bir hava katan Airbump®’ları, 230 mm’lik sınıfının en iyisi yerden yüksekliği ve dikkat çekici tavan çıtalarıyla SUV segmentinde farkını ortaya koyuyor. C5 Aircross, kişiselleştirilebilir full dijital gösterge paneli, insanı saran yüksek konforlu koltukları, yola hâkim olma hissi veren yüksek oturma pozisyonu ve özenle seçilmiş malzemeleri sayesinde içine girer girmez güvenlik ve kalite hissi veriyor.

Citroën Advanced Comfort® programı kapsamında üretilen C5 Aircross, sağladığı konfor ile fark yaratıyor. C5 Aircross’ta sunulan Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon™) süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltuklar yol bozukluklarını kabin dışında tutma ve benzersiz sürüş konforu sağlama konusunda rakip tanımayan kabiliyete sahip. Bu özellikler sayesinde C5 Aircross’la “uçan halı konforunda” seyahat deneyimi sunuluyor.

COTY - Car of the Year 2019’un kazananı, 4 Mart 2019 tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı öncesinde açıklanacak.