Citroen'in CEO'su Linda Jackson 2018'in en iyi otomotiv yöneticisi seçildi

Yeni Citroën Berlingo ve Yeni Citroën C4 Cactus, 2019 Autobest finalinde yarışmaya hak kazanan 6 yeni model arasında yer alarak “2019 Yılının En İyi Otomobil” ödülü mücadelesinde önemli avantaj elde etti. Citroën, 2001 yılından bu yana verilen Autobest ödüllerinde aynı anda iki modelle birden finale kalmayı başaran ilk marka oldu. 6 finalist yeni model son değerlendirmenin ardından jüri tarafından oylanacak ve sonuçlar 15 Aralık 2018’de açıklanacak.

Markanın iki modelini birden finale layık gören Autobest jürisi, Citroën CEO’su Linda Jackson’ı da 2018 Yılının En İyi Yöneticisi (MANBEST (MANager BEST) of the year 2018) ödülüyle taçlandırdı. Linda Jackson bu ödüle layık görülen ilk kadın yönetici oldu.

Linda Jackson, İngiltere'nin Warwick Üniversitesi'nin İşletme Bölümünden yüksek lisans diploması aldıktan sonra, otomotiv sektöründeki kariyerine 1977'de MG Rover Avrupa'da başladı ve üç yıl boyunca markanın Fransa Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılında Citroën İngiltere'nin finans direktörü olarak Citroën'e katılan Jackson beş yıl sonra Citroën İngiltere ve İrlanda'nın genel müdürü oldu. 1 Haziran 2014'ten bu yana ise Citroën CEO'su olarak görevini yürütüyor.