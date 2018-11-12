Citroen’in marjinal otomobili C4 Cactus, 2020 yılında elektrikli olacak

Citroen, elektrikli otomobil çalışmaları konusunda dışarıya çok fazla bilgi vermeyen bir marka. Fakat bu çalışmaların olmadığı anlamına gelmiyor. Citoren çalışmalara devam ettiğini C4 Cactus modelinin elektrikli versiyonunu sunacağını bildirerek söyledi. Geçen yıl makyajlanan ve hala eski bir platform üzerinde üretilen C4 Cactus, elektriklenme çalışması için PSA Grubunun en yeni platformu olan CMP platformu üzerinde üretilecek. Bu platformun hem hibrit, hem elektrikli sistemler için tasarlanmış olması ise bu aracın elektrikli versiyonunun çok farklı dinamiklere sahip olacağını bizlere kanıtlıyor. PSA Grubu’nun ilk elektrikli sinyalini verdiği bu otomobilden sonra Peugeot, Citroen ve DS’in de elektrikli versiyonlarını göreceğiz. Opel grubuna da entegre edilecek olan bu çalışmalar grubun çok fazla elektrikli otomobile sahip olmasını sağlayacak.